Cadavere in decomposizione di un'anziana in casa a Verona: era morta da 5 anni, il figlio prendeva la pensione

In un appartamento di Verona, nel tardo pomeriggio di giovedì 25 maggio, la Polizia locale e i Vigili del Fuoco hanno trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un’anziana.

La scoperta

Il cadavere, come riferito dai quotidiani locali e riportato dall’agenzia ‘ANSA’, è stato scoperto in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nel quartiere di Borgo Milano, nel capoluogo scaligero.

Il corpo della donna, ultra ottantenne, è stato scoperto ormai mummificato dagli agenti del comandante Luigi Altamura.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cadavere dell’anziana donna è stato rinvenuto nell’appartamento in cui risiedeva, in zona Borgo Milano a Verona.

Si cerca il figlio

Del caso è stato informato il pubblico ministero di turno, mentre sono in corso gli accertamenti dei medici legali che sono entrati nell’appartamento in cui è stato rinvenuto il cadavere per capire le cause della morte dell’anziana donna, che potrebbe risalire ad almeno 5 anni.

Stando a quanto riferito, il figlio di 60 anni, che risulta irreperibile, in questi anni avrebbe continuato ad incassare la pensione della madre.

Maggiori dettagli

Il ‘Corriere del Veneto’, che chiarisce che la notizia del ritrovamento del corpo è stata lanciata per prima da ‘tgverona’, aggiunge ulteriori dettagli sulla vicenda: il figlio della donna, residente assieme a lei nello stesso appartamento, sarebbe sparito nel nulla ma gli investigatori della Polizia locale, che agiscono coordinati dalla procura di Verona, sarebbero sulle sue tracce e già nelle prossime ore contano di poter chiudere il cerchio.

Allo stato attuale tutte le ipotesi sono aperte: servirà del tempo per stabilire le cause della morte dell’anziana donna, che potrebbe essere deceduta anche per cause naturali. Bisognerà capire anche come sia possibile che nessuno si sia accorto della sparizione della donna, che risultava incassare regolarmente la sua pensione.

I resti dell’anziana donna sono stati rinvenuti sul letto. Tutto sarebbe nato da una attività dei vigili di quartiere, che hanno aperto un fascicolo di indagine nei giorni scorsi, avviando le prime verifiche. Giovedì i vigili diretti dal comandante Luigi Altamura hanno suonato al campanello dell’appartamento, non ricevendo però alcuna risposta. Così sono stati chiamati i Vigili del Fuoco, che hanno forzato l’ingresso facendosi strada all’interno dell’abitazione. Poi la macabra scoperta.