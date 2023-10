Cadavere di una donna trovato in via Lido a Sciacca: ipotesi incidente, si cerca possibile pirata della strada

Il cadavere di una giovane donna è stato ritrovato in via Lido a Sciacca nella mattinata di lunedì 23 ottobre. Per il momento, cosa le sia accaduto è ancora un mistero.

Cosa è successo a Sciacca

Il cadavere è stato rinvenuto al centro della carreggiata in via Lido a Sciacca, comune in provincia di Agrigento in Sicilia.

La prima ipotesi su quanto accaduto, come riportato da ‘AgrigentoNotizie’, è che la giovane donna sia stata investita da un pirata della strada.

Polizia e 118 sul posto

Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono giunti i poliziotti del commissariato locale, che stanno tentando di far chiarezza su cosa sia accaduto alla vittima, che al momento è ancora un mistero. Si cercano eventuali testimoni, che potrebbero contribuire a ricostruire i fatti.

Quando è scattato l’allarme, in via Lido si sono presentati anche i soccorritori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare la morte della giovane donna.

Via Lido a Sciacca chiusa al traffico

La strada in cui è avvenuto il ritrovamento del cadavere della giovane donna, cioè via Lido, è stata temporaneamente chiusa al transito.

Maggiori dettagli

‘Il Giornale di Sicilia’ aggiunge alcuni ulteriori dettagli sulla vicenda di Sciacca: il cadavere della giovane donna è stato segnalato da decine di chiamate giunte al numero unico per le emergenze 112.

La Polizia sta ascoltando alcuni residenti della zona in cui è stato ritrovato il cadavere. Chi indaga sta cercando elementi che possano essere riconducibili al veicolo che potrebbe essere scappato dopo l’incidente mortale.

Al vaglio ci sono anche i video delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per ricostruire quanto avvenuto in via Lido a Sciacca, che al momento resta ancora un mistero.