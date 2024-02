Cadavere di una donna trovato in un dirupo a Montepellegrino vicino Palermo nel giorno di San Valentino

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sono in corso indagini dopo il ritrovamento del cadavere di una donna in un dirupo sul Montepellegrino, che sovrasta la città di Palermo, in Sicilia. La scoperta è avvenuta nella notte di San Valentino. Sono in corso indagini per scoprire l’identità della vittima e le cause del decesso.

Trovato cadavere di una donna vicino Palermo

Il cadavere della donna è stato ritrovato, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, in un dirupo tra le pendenze di Montepellegrino, vicino Palermo.

Il corpo è stato recuperato nella scarpata dai volontari del pronto soccorso alpino.

Fonte foto: ANSA Il corpo si trovava in una scarpata, al di sotto di un dirupo

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti di polizia, i sanitari del 118 e il medico legale.

Gli inquirenti hanno avviato le indagini e non si esclude alcuna pista. Non è chiaro al momento se la donna sia stata uccisa o sia vittima di un incidente.

Tragedia di San Valentino sul Montepellegrino

Quella di San Valentino non è la prima tragedia che si consuma sul monte palermitano.

Non molto lontano dal luogo dove è stato rinvenuto il cadavere della donna, nel gennaio del 2002 era stato scoperto il corpo di un uomo. Le indagini in quel caso parlarono di probabile suicidio.

A gennaio di quest’anno, si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto un uomo di 57 anni.

L’allarme era stato dato dagli automobilisti che si trovavano a transitare nel tratto di strada sottostante la scarpata.