Cadavere di una donna ritrovato in un’auto nel lago a Lecco: era sui sedili posteriori, il mistero della Panda

Il cadavere di una donna è stato trovato lunedì 6 febbraio sulla spiaggia del lago di Garlate, a Lecco, all’interno di una Fiat Panda, adagiato sui sedili posteriori. Il corpo sarebbe di una donna tra i 40 e i 45 anni, dall’identità ancora sconosciuta: sono in corso degli accertamenti. L’utilitaria è intestata a un uomo residente a Livorno.

Il cadavere era sui sedili posteriori dell’auto

L’auto è stata rinvenuta su una spiaggia nei pressi del campeggio Rivabella di Lecco, con le ruote anteriori in acqua. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni operai che stavano lavorando nella zona e hanno notato la posizione insolita dell’auto.

Sul posto, poco dopo le 7 di lunedì 6 febbraio, sono subito intervenuti i sanitari di Areu insieme ai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, con i vigili del fuoco. Anche i sommozzatori del 115 di Milano sono stati mobilitati per scandagliare le acque del lago, alla ricerca di eventuali elementi utili a stabilire quanto successo.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il lago di Garlate, in provincia di Lecco, dove è stato trovato il cadavere di una donna: era sui sedili posteriori di una Fiat Panda intesta a un uomo residente a Livorno

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri, che stanno cercando di risalire alle cause della morte della donna. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Il mistero della Panda

L’auto è stata portata fuori dall’ acqua dai sommozzatori, all’altezza del camping.

Secondo quanto riferito da PrimaLecco.it, la Fiat Panda bianca sarebbe intestata a un uomo residente a Livorno.

A gennaio era stato ritrovato un altro cadavere in un lago a Lecco

Appena lo scorso mese, il 16 gennaio, un altro cadavere era stato ritrovato nei pressi del lago di Sartirana, a Merate, in provincia di Lecco.

La vittima, un uomo di 81 anni, era stata ritrovata priva di vita poco prima delle 8 di mattina, nel portico della struttura in legno che ospita la sede della Riserva del lago di Sartirana. In quel caso gli inquirenti non avevano escluso che si fosse trattato di un drammatico gesto autolesionistico.