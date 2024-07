Omicidio a Preganziol a Treviso, cadavere di una donna trovato nel casolare: è una 50enne scomparsa da giorni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il cadavere di una donna è stato trovato in un casolare a Preganziol, in provincia di Treviso, nella giornata di mercoledì 3 luglio 2024. Si ipotizza l’omicidio in quanto sul corpo della vittima, secondo quanto si apprende, sono state trovate numerose ferite inferte con delle coltellate.

Cadavere in un casolare a Preganziol

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto nella giornata di mercoledì 3 luglio. A Preganziol, in provincia di Treviso, è stato segnalato un corpo all’interno di un casolare in via Maleviste.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno fatto la macabra scoperta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il corpo è stato ritrovato in un casolare in via Maleviste a Preganziol

Il corpo, appartenente a una donna, è stato esaminato ed è subito stata chiara la causa della morte. Sul cadavere della vittima, infatti, sono state riscontrate numerose coltellate.

Le ferite, si apprende da fonti investigative, sarebbero principalmente al collo.

Di chi potrebbe essere il corpo

Il corpo, si è appreso da fonti vicine gli inquirenti, potrebbe essere quello di Vincenza Saracino, 50enne di Preganziol la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari alle forze dell’ordine nella giornata di martedì 2 luglio.

La donna si era allontanata dal luogo di lavoro attorno alle 17 con una city bike elettrica di colore azzurro con cestino e portapacchi di colore nero, facendo perdere le tracce.

L’ultimo avvistamento segnalato alle forze dell’ordine era stato nei pressi di un supermercato nella zona, laterale alla strada Terraglio, intorno alle 17.30.

L’ipotesi di omicidio

Dopo il ritrovamento, sul posto in via Maleviste sono giunte le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti.

Sul caso è stata aperta un’indagine. Si ipotizza, date le ferite riscontrate sul corpo della vittima, l’omicidio.