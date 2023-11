Cadavere di una donna nel canale Villoresi a Garbagnate vicino Milano: potrebbe essere di una 34enne scomparsa

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Mistero sul ritrovamento del corpo di una ragazza nel Canale Villoresi nel comune di Garbagnate Milanese, in provincia di Milano. Il cadavere, che potrebbe appartenere a una donna di 34 anni, è stato rinvenuto in via Fametta da un passante poco dopo le 15 di martedì 28 novembre.

Cadavere nel canale a Garbagnate

Il corpo, che sembra possa appartenere a una donna con tratti somatici orientali, è stato notato nel pomeriggio da un passante che si trovava nella zona di via Fametta lungo il Canale Villoresi a Garbagnate. Immediata la segnalazione alle autorità, con i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per recuperare il corpo.

Le operazioni si sono concluse nel pomeriggio con l’intervento dei sommozzatori e con l’aiuto dei vigili del fuoco di Torino. Intervenuti anche carabinieri e 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Giallo sul corpo ritrovato

Da un primo esame pare che il corpo non sia in avanzato stato di decomposizione, dunque la morte potrebbe essere recente. Al momento, riferiscono i carabinieri intervenuti sul posto, non si conoscono le cause del decesso e sul cadavere non sarebbero stati rinvenuti segni evidenti di violenza.

Mistero anche sull’identità della vittima che però, a quanto pare, potrebbe essere una donna di recente scomparsa dal Varesotto. La salma, ritrovata con ancora i vestiti addosso, è stata presa in custodia dalle forze dell’ordine che hanno aperta un’indagine sul caso.

Chi è la donna scomparsa

Apprensione massima ora per scoprire l’identità della vittima, con familiari e amici di una ragazza cinese che temono il peggio. Negli scorsi giorni, infatti, la 34enne Jhou Jhou si era allontanata dal Centro di Arese facendo perdere le proprie tracce.

La giovane, che risiedeva proprio a Garbagnate, si era allontanata a fine turno di lavoro dal centro commerciale dove, si apprende, faceva l’estetista.