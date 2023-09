Cadavere di un uomo trovato in casa a Giaveno vicino Torino: ha il cranio fracassato. C'è un arresto

Giallo a Giaveno, in provincia di Torino, dove è stato trovato all’interno di un’abitazione il cadavere di un uomo con ferite alla testa.

Cosa è successo a Giaveno

Il cadavere di un uomo è stato trovato in casa a Giaveno, nel torinese, e più precisamente in borgata Minietti. A dare l’allarme, stando a quanto riportato da ‘La Stampa’, è stata la compagna, entrando nell’abitazione e notando le stanze a soqquadro.

Il corpo dell’uomo, di 71 anni, era riverso e presentava gravi lesione alla testa: ‘La Stampa’ ha parlato di “cranio fracassato“.

Giaveno è un Comune in provincia di Torino, in Piemonte. La casa dove è stato trovato il cadavere si trova in borgata Minietti.

L’intervento dei Carabinieri

I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I carabinieri e il medico legale hanno avviato i rilievi allo scopo di stabilire la dinamica di quanto accaduto. Si sospetta che si tratti di un omicidio.

La svolta

Nonostante la casa a soqquadro, che poteva far pensare a una possibile rapina finita male, le indagini hanno preso una determinata direzione: ad aggredire l’uomo sarebbe stata (in base ai primi riscontri) una persona che lo conosceva, forse residente non lontano dall’abitazione della vittima. Stando a quanto riferito da ‘La Stampa’ sembra che recentemente i due avessero litigato per motivi ancora ignoti.

Poco dopo le ore 13 è stato arrestato il presunto assassino, di cui non sono state ancora rese note le generalità.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.