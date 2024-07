Cadavere di un uomo trovato ad Ancona in casa in un lago di sangue: le indagini e l'ipotesi suicidio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Macabra vicenda ad Ancona, in via Bezzecca: un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione, in un lago di sangue. A trovare il cadavere è stato un amico della vittima.

Ancona, uomo di 42 anni trovato morto in una pozza di sangue

Secondo le prime informazioni, la salma appartiene a un 42enne.

Sul posto il personale medico della Croce gialla, le volanti della polizia di Stato e la polizia scientifica. Il corpo era dietro la porta dell’abitazione.

L’amico della vittima si è accorto della tragedia dopo che il 42enne non ha risposto ripetutamente al citofono.

Le indagini: ipotesi suicidio

Gli inquirenti propenderebbero per l’ipotesi del suicidio. Dai primi sopralluoghi l’uomo si sarebbe impiccato e le ferite sarebbero state poi causate dalla caduta del corpo a terra, dopo un cedimento

Il suicidio per impiccagione a Roma un mese fa

Un mese fa, si è verificato un suicidio per impiccagione a Roma. Un uomo, dopo aver accoltellato e ferito la moglie tra le mura domestiche in via Castel Cellesi, a Tomba di Nerone, si è tolto la vita, legandosi una corda al collo.

La donna era riuscita a fuggire dall’aggressione uscendo di casa e fiondandosi per strada a gridare aiuto ancora sanguinante.

Quando le forze dell’ordine sono giunte nell’abitazione in cui si è verificato l’accoltellamento, sono state costrette a sfondare la porta d’ingresso della casa in quanto nessuno ha aperto.

Nell’entrare nella dimora hanno scoperto che l’uomo si era tolto la vita, impiccandosi.