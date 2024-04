Cadavere di un uomo carbonizzato in un'auto a Castellammare di Stabia vicino Napoli: trovato dopo un incendio

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il cadavere di uomo è stato ritrovato carbonizzato all’interno di un’auto coinvolta in un incendio a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Sul caso indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire le cause dell’incendio.

Cadavere carbonizzato in auto, è giallo

Il corpo trovato carbonizzato dalle fiamme che hanno avvolto la sua auto alla periferia nord di Castellammare di Stabia è stato rivenuto da parte dei carabinieri.

La richiesta di intervento ai vigili del fuoco è arrivata nella mattina di lunedì 8 aprile, attorno alle 6.30. Non è però ancora chiara l’esatta dinamica che ha portato all’incendio della vettura che, secondo quanto si apprende, apparterrebbe a un commerciante del luogo.

Fonte foto: ANSA L’auto in cui è stato trovato il cadavere carbonizzato

La vettura, una Suzuki Swift, è stata data alle fiamme in via Napoli, quasi al confine con Torre Annunziata, e per l’uomo all’interno non c’è stato nulla da fare.

Il lavoro delle forze dell’ordine

Quando il rogo è stato domato, nell’abitacolo è stato scoperto il cadavere carbonizzato dell’uomo. Si attende ancora una conferma ufficiale sull’identità della vittima, ma intanto è stata aperta un’inchiesta.

Le indagini, condotte dai carabinieri, avranno il compito di stabilire le cause dell’incendio.

Al momento l’intera area è transennata per consentire i rilievi necessari alle indagini e la strada di congiungimento tra le due città limitrofe è stata interdetta al traffico.