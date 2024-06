Cadavere di un ragazzo in strada a Milano in via Gustavo Modena: sarebbe uno studente iraniano di 25 anni

Orrore a Milano dove il cadavere di un uomo è stato trovato in strada. La tragica scoperta è avvenuta poco prima dell’alba di mercoledì 5 giugno, all’altezza del civico 36 di via Gustavo Modena. Secondo quanto appreso finora, si tratterrebbe di un ragazzo iraniano di 25 anni che si trovava nel capoluogo Lombardo per motivi di studio. La strada è stata chiusa e i mezzi sono stati deviati.

Il ritrovamento in strada

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 4 del mattino: un uomo è stato trovato riverso sull’asfalto di Via Gustavo Modena, all’altezza del civico 36.

Immediato l’invio di un’ambulanza sul posto, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Una volta giunti sul luogo del ritrovamento, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Fonte foto: Tutto Città Punto in cui è stato trovato il cadavere del ragazzo

Chi è il ragazzo trovato morto a Milano

Si conoscono ancora poche informazioni sull’uomo trovato morto in strada a Milano. Secondo quanto riferito dai media locali, pare si tratti di un ragazzo di 25 anni originario dell’Iran.

Il giovane viveva nel capoluogo Lombardo per frequentare l’università e si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal tetto dello studentato Giò Ponti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso. Spetta ai militari ricostruire le dinamiche della tragedia e scoprire le ragioni che avrebbero spinto il giovane al suicidio.

Trovato il cadavere di un uomo nel Milanese

Il cadavere di un altro uomo è stato trovato in provincia di Milano. Il rinvenimento è avvenuto martedì 4 giugno da parte di alcuni passanti che stavano attraversando il Naviglio Martesana, a Cassano D’Adda.

Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Melzo, insieme a un’automedica. Ma anche in questo caso i sanitari non hanno potuto fare nulla: l’uomo era già morto.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per cercare di capire se si tratta di un suicidio o di un malore, ma non si esclude che l’uomo possa essere stato aggredito.