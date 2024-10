Cadavere di un minorenne trovato a Sarzana, era del ragazzo scomparso ad agosto da una comunità

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Macabra scoperta in un cantiere a Sarzana, dove gli operai si sono imbattuti nel cadavere di un ragazzo. Stando a quanto emerso, il corpo appartiene a un 17enne scomparso da agosto, quando si era allontanato da una comunità della provincia. In corso le indagini, gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Cadavere di un minorenne trovato a Sarzana

La tragica scoperta è stata fatta nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre a Sarzana, in provincia di La Spezia.

Come riporta Ansa, il cadavere del minorenne è stato trovato all’interno del cantiere della passerella di via Emiliana, alla periferia della città, in una baracca.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sono stati alcuni operai a lanciare l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, che ha avviato le indagini.

Il ragazzo scomparso da agosto

Gli agenti del Commissariato di Sarzana sono riusciti in breve tempo a identificare il cadavere, ritrovato in avanzato stato di decomposizione.

Si tratta di un ragazzo di 17 anni di origini marocchine scomparso in estate. Il giovane si era allontanato da una comunità di assistenza per minori della provincia di cui era ospite.

Ad agosto i gestori della struttura avevano presentato la denuncia di scomparsa.

Le indagini

Ancora da chiarire cosa sia successo e come sia morto il minorenne. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

Il corpo del ragazzo era in una baracca all’interno del cantiere: sembra probabile che si trovasse lì da giorni, dato che era in avanzato stato di decomposizione.

Come riporta Il Secolo XIX, nei prossimi giorni la procura di La Spezia disporrà l’autopsia per far luce sulle cause del decesso.

Intanto la polizia sta indagando per cercare di ricostruire le ultime settimane di vita del giovane.