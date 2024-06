Cadavere di un 19enne trovato in strada a Messina nel rione Giostra, sul corpo segni di presunta esecuzione

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il cadavere di un giovane di circa 19 anni è stato trovato in strada nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno nel rione Giostra, a Messina. Il corpo, ritrovato sul marciapiede in via Michelangelo Rizzo, presenta una evidente ferita da arma da fuoco.

19enne morto in strada

Al momento non sono noti altri dettagli e non si esclude alcuna pista, ma il ritrovamento farebbe pensare a una esecuzione.

Il corpo del 19enne, che secondo quanto emerso sarebbe Michele Lanfranchi, è stato trovato nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno in via Michelangelo Rizzo.

Il giovane, secondo quanto emerge, sarebbe stato raggiunto da un colpo all’altezza del collo.

Indagini sulla morte del 19enne

Il ragazzo trovato morto in strada a Messina avrebbe compiuto 20 anni il prossimo luglio. La vittima, emerge dai primi elementi in mano agli inquirenti, potrebbe essere stato ucciso al termine di una esecuzione.

Sul posto è giunta la Squadra Mobile che ha avviato i primi accertamenti e ha aperto l’indagine sul caso per cercare di chiarire quanto accaduto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di via Michelangelo Rizzo

Al momento non si esclude alcuna pista. La pistola sarebbe stata ritrovata sul luogo. Allo stato attuale l’ipotesi preponderante è quella dell’omicidio maturato non in ambienti criminali.

Il ritrovamento dell’arma accanto al corpo non fa escludere altre ipotesi col giovane che, secondo la polizia, potrebbe anche essersi suicidato o essere rimasto vittima di un colpo partito per sbaglio.

Chi era la vittima

Secondo quanto riferisce ANSA, la vittima è il 19enne Michele Lanfranchi.

Il giovane, stando a quanto si apprende, era noto alle forze dell’ordine per precedenti per spaccio di droga

Seguiranno aggiornamenti