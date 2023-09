Cadavere di Brunella Chiù trovato alle isole Tremiti: data per dispersa nell'alluvione delle Marche del 2022

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

A un anno di distanza dalla tragica alluvione che ha sconvolto le Marche è stato chiuso ufficialmente il bilancio delle vittime. L’ultima dispersa, la 56enne Brunella Chiù, è infatti stata trovata priva di vita nelle acque delle isole Tremiti negli scorsi giorni e il numero dei morti ufficiali dell’alluvione si assesta quindi a 13.

Il ritrovamento un anno dopo

Dal 15 settembre 2022, giorni della terribile alluvione che ha messo in ginocchio le Marche, le ricerche di Brunella Chiù non si sono mai fermate, ma giorno dopo giorno le speranze dei familiari sono venute meno. Fino al ritrovamento ufficiale, nelle scorse settimane, col corpo della donna rivenuto nelle acque delle isole Tremiti e oggi sepolta a Vieste, nel Foggiano.

La 56enne era stata cercata in lungo e in largo dai parenti che però più passava il tempo e meno speranze nutrivano per poterla riabbracciare in vita. La conferma che il corpo ritrovato fosse quello della donna dispersa è arrivata tramite il test del Dna affidato ai carabinieri del Ris di Roma, che ha dato risultati certi e messo la parola fine a questo dramma che andava avanti ormai da un anno.

Fonte foto: ANSA L’auto di Brunella Chiù ritrovata nel fango

Travolta dalla piena del Nevola

Della 56enne erano state perse le tracce dal 15 settembre 2022, giorno dell’alluvione che con violenza si è abbattuto sulle Marche e anche a Barbara, nell’Anconetano, dove abitava Brunella. La donna era stata travolta dall’ondata di piena del fiume Nevola in contrada Coste e da allora non è stata più trovata.

La sera dell’alluvione, riferisce Il Resto del Carlino, il figlio Simone l’aveva avvertita con una telefonata e la donna era scesa di corsa in strada per scappare in auto con la figlia di 17 anni, Noemi Bartolucci. Entrambe furono raggiunte dallo “tsunami” di acqua e fango, con la giovanissima che fu ritrovata deceduta in un campo a Corinaldo nelle ore successive.

Le ricerche

Dal 15 settembre 2022 a oggi le ricerche non si sono mai fermate, col lavoro dei vigili del fuoco che ha permesso soltanto negli scorsi giorni di mettere fine al dolore di Simone, unico sopravvissuto alla tragedia.

Il corpo di Brunella Chiù era stato cercato in ogni laghetto in località Trecastelli, nella speranza di poterla ritrovare per darle degna sepoltura. Per mesi si è continuato a cercarla ovunque, perlustrando alvei e sponde del fiumi Misa e del Nevola, campi e bacini che si sono formati spontaneamente.