Cadavere con segni di violenza in strada a Farra D'Alpago, mistero sulla morte della donna

Mistero a Farra d’Alpago, in provincia di Belluno, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una donna di 57 anni lungo una strada vicina alla sua abitazione. La vittima, residente nella zona, presenterebbe segni di violenza, ma al momento non ci sono conferme sulla causa della morte. I carabinieri stanno indagando, senza escludere alcuna ipotesi.

Trovato cadavere a Farra d’Alpago

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questa mattina, venerdì 17 gennaio, lungo la strada che collega Farra a Spert. A fare la scoperta è stato un passante, residente nella zona, che ha immediatamente lanciato l’allarme.

La vittima, una donna di 57 anni originaria del Piemonte, viveva da tempo nella frazione di Alpago. Il ritrovamento è avvenuto non lontano dalla sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Successivamente, l’area è stata isolata dai carabinieri, mentre i reparti della scientifica e il medico legale hanno avviato i rilievi per raccogliere elementi utili alle indagini.

Segni di violenza

Secondo le prime informazioni, il corpo presenterebbe segni di violenza, ma la natura di queste lesioni non è ancora chiara. Non si esclude che possano essere compatibili con un incidente o con un’aggressione, ma al momento non ci sono conferme definitive.

Il medico legale ha effettuato un primo esame esterno sul luogo del ritrovamento, e ulteriori accertamenti saranno necessari per chiarire l’esatta dinamica. Si attende l’esito dell’autopsia, disposta dal pubblico ministero, per determinare con precisione le cause della morte.

Le ipotesi dei carabinieri

Le indagini, attualmente in corso, non escludono alcuna pista. Si stanno valutando diverse ipotesi, tra cui una caduta accidentale, un investimento o un fatto di sangue.

Secondo i primi rilievi, la donna potrebbe essere deceduta durante la notte, ma non è ancora chiaro il momento esatto del decesso. Gli investigatori preferiscono attendere l’esito degli esami medico-legali per accreditare una teoria piuttosto che un’altra.

Al momento si indaga per comprendere le circostanze che hanno portato al tragico evento.