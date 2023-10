Cacciatore trovato morto sull'Aspromonte vicino a Reggio Calabria: il cadavere era in fondo a un crepaccio

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragica scoperta in Calabria. Un cacciatore è stato trovato morto sul fondo di un crepaccio in Aspromonte. Aveva 60 anni ed era scomparso durante una battuta di caccia, si indaga sulle cause del decesso.

La scomparsa del cacciatore

Nel tardo pomeriggio di domenica i parenti di un cacciatore di 60 anni danno l’allarme per la sparizione dell’uomo, di cui non si hanno notizie da diverse ore. Era partito per una battuta di caccia e non era più ritornato a casa.

Il 60enne si era inoltrato in una zona molto impervia dell’Aspromonte, il massiccio con cui la catena degli Appennini si conclude nella parte meridionale della Calabria la località Trunca, in provincia di Reggio Calabria.

Immediatamente le forze dell’ordine hanno fatto scattare le ricerche, che hanno coinvolto anche i vigili del fuoco in modo che fosse possibile pattugliare la maggior parte dei sentieri che risalgono le montagne della zona.

Il ritrovamento e le cause del decesso

Sotto la guida degli uomini dei carabinieri, i soccorritori hanno infine trovato, nella tarda serata di domenica, il corpo del 60enne scomparso sul fondo di un crepaccio, in una zona conosciuta dagli appassionati di caccia al cinghiale.

Non è chiaro per il momento cosa sia accaduto e se l’uomo sia scivolato lungo il pendio o abbia avuto un malore. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quello che comunque sembrerebbe un incidente.