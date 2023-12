Cacciatore spara a un cane davanti agli occhi dei suoi padroni: l'aveva scambiato per un lupo

Un cacciatore ha sparato a un cane scambiandolo per un lupo. È successo fra le colline di Palaia, in provincia di Pisa. L’animale era un cane lupo cecoslovacco, una razza che a prima vista a occhi inesperti può presentare alcune caratteristiche che richiamano l’aspetto del lupo.

Cane lupo cecoslovacco ucciso da un cacciatore

Il cane ucciso dal cacciatore si chiamava Oreste e aveva 2 anni e mezzo. Un cacciatore di 56 anni di Cascina l’ha visto mentre si avvicinava ai suoi cani, così ha imbracciato il fucile e ha fatto fuoco.

Oreste è morto, raggiunto da un unico proiettile che l’ha centrato al cuore davanti agli occhi della padrona, l’arredatrice Silvia Bigliotto, e del figlio. La donna ha rilasciato un’intervista a Il Tirreno.

“Lo conoscevano tutti. Era buonissimo. Si è avvicinato ai cani del cacciatore e lui, senza lanciare nessun avvertimento, gli ha sparato dritto al cuore. L’unica consolazione è che non ha sofferto”, ha detto la signora.

“Ma i controlli del veterinario hanno detto chiaramente che Oreste non aveva peli degli altri cani in bocca e che questi non avevano segni di colluttazione addosso. Non è possibile che nel 2023 avvengano situazioni del genere. Siamo distrutti”, ha aggiunto.

Colta dallo shock, la donna ha accusato un malore e ha dovuto essere soccorsa dal personale del 118.

Non è escluso che la storia abbia presto risvolti legali. Come riporta La Stampa, l’associazione “Amici degli animali a quattro zampe” si è già detta pronta a dichiararsi parte civile.

Differenze fra lupo e cane lupo cecoslovacco

Come riporta La Rivista della Natura, esiste una serie di differenze fra lupo e cane lupo cecoslovacco, a partire dalle dimensioni corporee: i lupi italiani sono più piccoli e pesano mediamente 25-35 chili, mentre questa razza canina arriva a 40-45 chili. Il peso è riferito agli esemplari maschi, mentre le femmine sono più piccole.

Fra le due specie il mantello ha sfumature differenti. Differenti anche le orecchie: più corte e arrotondate quelle dei lupi, più lunghe e appuntite quelle dei cani.

La coda del cane lupo cecoslovacco è poi sensibilmente più lunga rispetto a quella del lupo.

Fra le altre differenze c’è poi la colorazione degli arti anteriori: il lupo ha una banda scura che manca nel cane lupo cecoslovacco.

Cane ucciso da un cacciatore a Parabiago

Il caso avvenuto a Palaia ricorda, alla lontana, quello di Parabiago: nel comune alle porte di Milano un cacciatore sparò a un Rottweiler femmina di 12 mesi mentre correva in un parco cittadino.

Di fronte ai padroni sconvolti, l’uomo si giustificò dicendo di avere scambiato il cane per un animale selvatico.