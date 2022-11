Cacciatore morto in Trentino, svolta nel caso: è stato ucciso. Il giallo del soccorritore suicida

Il cacciatore di 24 anni trovato morto nella mattinata di domenica 30 ottobre nei boschi di Celledizzo, in Trentino, è stato ucciso.

La svolta

Secondo quanto ha appreso l”Ansa’, gli inquirenti escludono il suicidio perché l’esame del corpo del giovane cacciatore ha rivelato che il foro d’entrata del proiettile che l’ha ferito mortalmente è sulla nuca. Il colpo, sparato da una distanza di almeno mezzo metro (ma potrebbe essere anche maggiore) è poi uscito dal collo.

Inizialmente, si era pensato anche all’ipotesi del gesto estremo, ma gli accertamenti hanno portato a escludere questa ricostruzione.

Fonte foto: Tuttocittà Il corpo del 24enne è stato ritrovato nei boschi di Celledizzo, in Trentino.

Il giallo del soccorritore suicida

A 24 ore dal ritrovamento del cadavere del ragazzo di 24 anni, nella mattinata di lunedì 1° novembre, attorno alle ore 8, sempre nei boschi di Celledizzo, è stato individuato il corpo senza vita di un altro cacciatore del posto, che si è probabilmente suicidato.

Si tratta di un uomo di 59 anni appartenente allo stesso gruppo venatorio del 24enne, per la cui morte la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Era stato proprio il 59enne, nella mattinata di domenica, a dare l’allarme e segnalare il corpo del 24enne cacciatore.

Il biglietto d’addio

Stando a quanto riferisce ‘La Repubblica’, secondo il pm Davide Ognibene, che nell’immediatezza ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, tutte le piste sono aperte, inclusa quella dell’omicidio volontario. Rimane da chiarire, secondo la Procura, l’eventuale collegamento tra le due morti. Il 24enne era uscito lunedì mattina per una battuta di caccia nei boschi di Celledizzo: il suo corpo è stato ritrovato attorno alle 8 dal cacciatore suicida, che, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, avrebbe lasciato un biglietto prima di togliersi la vita: “Non attribuitemi colpe che non ho“.