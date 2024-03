C'è il decreto per gli incentivi auto 2024: bonus fino a 13.500 euro, non solo sui veicoli elettrici

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È pronto il decreto per avviare i nuovi ecobonus per auto, moto e veicoli commerciali. Dopo il via libera del Mef manca solo la firma della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi, fra circa un mese, considerando i tempi tecnici, i nuovi incentivi auto 2024 saranno finalmente disponibili per gli automobilisti italiani.

Incentivi auto 2024, c’è il decreto

Come riporta Il Sole 24 Ore, il decreto relativo agli incentivi auto 2024 ha incassato il via libera dal ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti.

La bozza del Dpcm, visionata dal quotidiano, conferma l’impianto degli ecobonus già ampiamente anticipato nei mesi scorsi: risorse per 950 milioni di euro, gli incentivi possono arrivare ad un massimo di 13.500 euro per chi ha un Isee sotto i 30 mila euro.

Chi intende usare i nuovi incentivi per acquistare la sua nuova auto o moto dovrà però attendere ancora, un mesetto circa.

Dopo la firma di Meloni, che arriverà a breve, ci sono altri passaggi da seguire: l’esame e l’ok della Corte dei Conti, la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e infine l’aggiornamento della piattaforma Invitalia per fare richiesta.

Incentivi auto 2024: le risorse

Rispetto al passato, con l’ecobonus 2024 ci sono più risorse disponibili per le auto termiche e meno per ibride. I 950 milioni per il 2024 vengono suddivisi in questo modo.

402 milioni di euro, più del 40% delle risorse, vanno alle auto termiche o full-hybrid, cioè i veicoli con emissioni di CO2 tra 61 e 135 g/km. Alle auto elettriche (0-20 g/km CO2) vanno 240 milioni, alle ibride plug-in (21-60 g/km CO2) 150 milioni.

Una quota di 20 milioni è riservata ai taxi. Ci sono poi 37 milioni per moto, scooter, tricicli e quadricicli, 53 milioni per i veicoli commerciali leggeri, 20 milioni per le auto usate, 50 milioni per il noleggio a lungo termine e 10 milioni per installazione di impianti a Gpl e metano sulle auto.

Gli incentivi 2024

Di seguito lo schema degli incentivi auto 2024, con i contributi più alti che vanno all’acquisto di vetture elettriche.

Per quanto riguarda le auto elettriche, l’incentivo è di 6.000 euro senza rottamazione, se si rottama una vecchia auto il bonus è di 11 mila euro per i veicoli fino a Euro 2, 10 mila per le Euro 3 e 9 mila per le euro 4.

Per le ibride plug-in l’incentivo è di 4.000 euro senza rottamazione, 8.000 con rottamazione fino a Euro 2, 6.000 per Euro 3 e 5.500 per Euro 4.

È poi prevista la maggiorazione del 25% degli importi nel caso di reddito familiare Isee inferiore a 30 mila euro, con un incentivo massimo che può raggiungere i 13.500 euro.

Discorso diverso per le auto termiche a basse emissioni, per cui l’incentivo è previsto soltanto con rottamazione di una vecchia auto: 1.500 euro per un veicolo Euro 4, 2.000 per una Euro 3 e 3.000 fino a Euro 2. E senza la maggiorazione per i redditi bassi.

I bonus per l’usato

Ci sono contributi anche per chi vuole acquistare un veicolo usato. Per le auto si tratta di un bonus da 2 mila euro per chi acquista un’auto Euro 6 con emissioni fino a 160g/km di CO2 e valore fino a 25 mila euro, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 4.

Per moto e scooter elettrici è previsto un contributo del 30% fino a 3mila euro che sale al 40%, fino a 4mila euro, se si rottama un veicolo da Euro 0 a Euro 3.

Per i modelli non elettrici, fino a Euro 5, c’è uno sconto del 40% fino a 2.500 euro ma solo se si rottama un veicolo da Euro 0 a Euro 3.