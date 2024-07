Bus si ribalta in Spagna dopo un incidente, il video in cui resta in verticale: decine di feriti, tre gravi

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Attimi di terrore. Martedì 16 luglio in Spagna, vicino a Barcellona, un bus è rimasto coinvolto in un incidente sull’autostrada, all’ingresso di una galleria, rimanendo in verticale dopo essersi ribaltato. A bordo c’erano 60 passeggeri, almeno 35 sarebbero rimasti feriti: di questi, tre sarebbero gravi. Il video ha fatto il giro del mondo.

L’incidente del bus in Spagna

Come raccontato dalla stampa locale, un bus con 60 passeggeri a bordo – tutti dipendenti dell’azienda Inditex che si stavano recando al lavoro – è rimasto coinvolto in un grave incidente sull’autostrada C-32 all’altezza di Pineda del Mar, nella zona di Barcellona, intorno alle 9 di martedì 16 luglio.

Dopo essersi ribaltato, è rimasto in verticale, appoggiandosi all’ingresso della galleria tra Santa Susanna e Palafoll.

Pineda del Mar, luogo dell'incidente, vicino a Barcellona

Paura per i 60 passeggeri: decine di feriti, tre sono gravi

Molti dei 60 passeggeri sono usciti dal veicolo autonomamente, altri invece sono stati evacuati dai vigili del fuoco.

Sul posto anche 8 pattuglie di agenti del Servizio catalano di Traffico (Sct), una quindicina di ambulanze e due elicotteri ospedalizzati.

LaPresse, citando la radiotv pubblica Rtve, ha aggiunto che almeno 35 passeggeri sarebbero rimasti feriti.

Tre di loro, trasportate in ospedale, sarebbero gravi, come confermato anche dalla Protezione civile.

Di cosa si occupa l’azienda Inditex

l bus stava trasportando i lavoratori alla fabbrica di Tardera, gestita dal gruppo tessile Inditex.

L’azienda è titolare, fra gli altri, del marchio Zara, marchio di abbigliamento noto in Spagna e nel mondo.