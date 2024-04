Bus in fiamme a Tor Sapienza a Roma: tre intossicati, danni anche un'auto, gazebi e alberi, cos'è successo

Tre persone intossicate nell’incendio

Tre uomini sono rimasti intossicati dopo aver inalato i fumi.

Due di loro sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Umberto I, mentre il terzo è stato portato all’Ospedale Vannini, sempre in codice giallo.

L’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia locale

Gli agenti della polizia locale, secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, hanno messo in sicurezza l’area e chiuso al traffico, per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco, via di Tor Sapienza, nel tratto compreso tra via Luigi Alemanni e Viale Filippo de Pisis.

Tor Sapienza a Roma, dove è divampato l’incendio che ha distrutto un bus

Sul posto, oltre i pompieri, è giunto anche personale Atac.

L’allarme è scattato intorno alle alle 13 di domenica 14 aprile, quando alcune pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale sono intervenute in via Tor Sapienza.

Il mezzo pubblico è bruciato in pochi minuti: la colonna di fumo provocata dal rogo era visibile per chilometri all’interno della capitale.

In fiamme anche l’automobile del calciatore della Lazio

Non è l’unico incendio che si è registrato a Roma di recente. L’auto del calciatore della Lazio Elseid Hysaj è stata avvolta dalle fiamme mentre viaggiava sul Gra della capitale. La vettura, una Ferrari, è andata distrutta a causa di quello che sembrerebbe essere un difetto.

L’episodio risale a domenica 7 aprile, poche dopo che i biancocelesti avevano perso il derby contro la Roma. Mentre Elseid Hysaj si trovava sul Grande Raccordo Anulare della Capitale, infatti, la sua auto ha preso fuoco.

Secondo quanto raccontato dallo stesso giocatore della Lazio, la vettura avrebbe cominciato a perdere olio mentre stava percorrendo il Gra e a causa di alcune scintille si è sviluppato l’incendio.