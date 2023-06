Bus con 38 passeggeri travolge 5 auto sulla A16 Napoli-Canosa e finisce in una scarpata: un morto e 14 feriti

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Terribile incidente a Napoli. Nella notte di domenica 4 giugno, lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, un bus con a bordo 38 passeggeri si è scontrato contro 5 auto, ferme sulla carreggiata dopo essere state coinvolte in un altro sinistro. Il bilancio è già grave: un morto e 14 feriti.

L’incidente nella notte

La tragedia è avvenuta intorno alle 4 della mattina sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, all’altezza del comune di Vallesaccarda che si trova al chilometro 101.

Il bus della linea “Flixbus”, partito da Lecce e diretto verso Roma-Tiburtina, trasportava 38 passeggeri e 2 autisti.

Fonte foto: ANSA Il bus precipitato nella scarpata

Dalle prime ricostruzioni, come riportato da Avellino Today, sembrerebbe che il pullman abbia incontrato altre 5 autovetture ferme lungo la carreggiata, rimaste poco prima coinvolte in un altro incidente.

Il bus avrebbe urtato uno dei 5 veicoli e si sarebbe poi ribaltato nella scarpata sulla destra. Diverse persone erano ancora all’interno delle auto ferme sulla carreggiata.

L’esatta dinamica del sinistro è però ancora al vaglio della Polizia Stradale.

I soccorsi sul posto

I sanitari del 118 sono arrivati sul posto anche con un’eliambulanza, per un eventuale trasporto di alcuni feriti lontano dalla provincia.

Il bilancio è gravissimo: 14 persone sono rimaste ferite, 2 in condizioni molto gravi, mentre un altro uomo è morto sul colpo.

Rimane al momento ancora sconosciuta l’identità della vittima. Si tratterebbe, infatti, di un cittadino straniero che non aveva con sé dei documenti di riconoscimento.

I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Avellino, Benevento, Ariano Irpino e in altro centri ospedalieri della zona.

Il più grave ha riportato l’amputazione di una mano direttamente nella struttura sanitaria.

I pompieri hanno anche provveduto a sollevare l’autobus per verificare la presenza di altre persone che potevano essere state travolte dal pesante mezzo.

Previsto l’allestimento di un centro di accoglienza a Grottaminarda, per ospitare momentaneamente i superstiti, in gran parte stranieri.

Il rallentamento del traffico

Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco Grottaminarda, Bisaccia e Avellino, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Nella zona in cui si è verificato l’evento, il traffico ha transitato per diverse su una sola corsia in deviazione nella carreggiata opposta, facendo registrare 1 chilometro di coda verso Napoli.

Solo intorno alle 6:45 circa, sull’autostrada A16 Napoli – Canosa è stato riaperto il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli.