Burioni candidato in politica? La risposta del virologo è chiarissima e sgombera il campo dai dubbi

Sono entrati nelle case degli italiani grazie alla televisione e in veste di esperti, quando c’era da discutere l’emergenza coronavirus. Ora alcuni di loro guardano alla politica (o viceversa). Le vite di alcuni virologi potrebbero legarsi a doppio filo con l’esito delle prossime elezioni politiche.

Nel carosello dei nomi, degli annunci, delle dichiarazioni e dei retroscena, oltre a Matteo Bassetti e Pier Luigi Lopalco, è finito anche Roberto Burioni, virologo, immunologo, accademico e divulgatore scientifico italiano, anche lui molto presente sul piccolo schermo.

Negli ultimi mesi, forse sulla scia di quanto fatto da Lopalco e detto su Bassetti, sono aumentate le voci volevano Burioni pronto a “scendere in campo”. Adesso arrivano le parole dell’esperto a sgombrare il campo da dubbi.

Burioni in politica? Ecco la sua risposta.

“Non sarò candidato alle prossime elezioni politiche”. La smentita di Roberto Burioni è netta e non lascia spazio a interpretazioni. Una porta, almeno per il momento, chiusa, in modo da non lasciare alcuno spiraglio a un tardivo ripensamento.

Burioni non intende quindi cimentarsi in nuove esperienze, nessuna deviazione da suo percorso di virologo e professore all’università San Raffaele di Milano,

“Continuano a darmi come possibile candidato“, rimarca, “ma non è così”.

Bassetti candidato in politica? Il retroscena: quali partiti corteggiano l’infettivologo genovese

Stesso discorso per Bassetti, che sarebbe corteggiato da Italia Viva di Matteo Renzi e da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Il retroscena è del Corriere della Sera. Secondo il quotidiano di via Solferino, anche l’immunologo genovese avrebbe risposto negativamente alle avances.

Lascia pensare una precedente dichiarazione di Bassetti, si era definito disposto a ricoprire il ruolo di “tecnico” nel ministero della Salute. Naturalmente non è la stessa cosa di correre con questo o quel partito.

Fonte foto: ANSA L’immunologo Matteo Bassetti.

Lopalco e i partiti: l’annuncio dell’esperto consigliere nella regione Puglia, con chi correrà alle politiche

Ha invece da tempo saltato la staccionata il virologo Pier Luigi Lopalco. Dopo l’esperienza come assessore regionale pugliese alla Salute, attualmente consigliere regionale nel gruppo misto, Lopalco ha annunciato la sua candidatura alla Camera dei deputati con Articolo Uno.