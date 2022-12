Buggiano, cadavere carbonizzato di un 50enne trovato in un bosco: fermato il figlio della vittima

Il corpo di un uomo sui 50 anni, in parte carbonizzato, è stato rinvenuto nella frazione di Colle, a Buggiano, in provincia di Pistoia. La scoperta è avvenuta in una boscaglia nella Valdinievole da parte di alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Cadavere carbonizzato di un 50enne trovato in un bosco: l’allarme dei passanti

Secondo quanto riporta l’Ansa, il corpo era stato parzialmente dato alle fiamme e presentava anche diverse ferite di arma da taglio.

Il figlio della vittima sottoposto a fermo: è in cura per problemi psichiatrici

Il figlio della vittima è stato poi sottoposto a fermo di indiziato di delitto, e stando a quanto si apprende sarebbe in cura per problemi psichiatrici. Non risulta tuttavia una documentazione sanitaria definitiva sulla salute mentale del ragazzo.

Secondo la ricostruzione, padre e figlio si sarebbero incontrati domenica: un incontro rivelatosi fatale per il 50enne, accoltellato più volte dal figlio che avrebbe poi tentato di dare fuoco al corpo.

Le indagini

Sul posto si sono recati gli agenti della scientifica e il medico legale per la prima ispezione del cadavere. Sulla base delle prime informazioni apprese, gli inquirenti hanno sospettato che l’omicidio fosse avvenuto da un’altra parte. Grazie alle indagini si è poi risaliti al figlio della vittima.

Nella giornata di mercoledì è previsto l’interrogatorio di garanzia. Movente e dinamica dell’omicidio non sono ancora del tutto chiari.