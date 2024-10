Bufera su Nicola Morra per le parole contro Bucci per le elezioni in Liguria: "Potrebbe non finire il mandato"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È polemica per le parole di Nicola Morra, candidato alle prossime elezioni in Liguria con la lista Uniti per la Costituzione, a proposito dell’avversario politico Marco Bucci, in corsa con il centrodestra per la presidenza della Regione. In un’intervista Morra aveva infatti messo in guardia gli elettori dal rischio che “una persona malata” potrebbe “non terminare il mandato”. Bucci, infatti, è in cura per un tipo di neoplasia cutanea.

Le parole di Nicola Morra, candidato alle prossime elezioni in Liguria

“Bucci candidato presidente in Liguria? Come dissi per la povera Jole Santelli in Calabria, gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato“, ha dichiarato Morra (ex M5S e già presidente della Commissione parlamentare antimafia) in un’intervista rilasciata al Foglio.

“Non so se il centrodestra già pensa al dopo Bucci, spero di no – ha aggiunto -. Di sicuro il candidato naturale era Edoardo Rixi della Lega”.

Le sue parole sono state immediatamente criticate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che le ha definite “inaccettabili“, aggiungendo come sia “fondamentale ribadire che la salute di una persona non dovrebbe mai essere strumentalizzata“.

Già nel 2021, a causa di alcune dichiarazioni a proposito dell’ex governatrice Santelli (morta di tumore durante il mandato di presidente della Calabria), Morra fu fortemente contestato e indagato per diffamazione a Cosenza.

La replica di Marco Bucci

“Sarò governatore non per un solo mandato ma per due, cioè per 10 anni, sto benissimo“, ha commentato al Corriere della Sera il diretto interessato, Marco Bucci.

“Ognuno può dire quello che vuole – ha proseguito l’attuale sindaco di Genova – ma parlare di salute è un grosso errore, un boomerang. Ciò che mi è capitato può capitare a tanti. Il 29 maggio ero una persona e il 30 un’altra. Ma in Italia quasi ogni famiglia può incontrare problemi del genere”.

“E cosa facciamo? – ha aggiunto – Si ferma il Paese? No, si va avanti, specialmente chi ha una leadership, senza condizionamenti”.

La reazione di Forza Italia

“Quello di Morra è un ennesimo insulto a tutti i malati oncologici – ha commentato Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia – persone straordinarie che con coraggio e determinazione affrontano accompagnati dai medici la loro quotidianità ad ostacoli”.

“Fortunatamente grazie alla medicina e alla scienza – ha tenuto a sottolineare Marrocco – tantissimi riescono a guarire dal cancro, a sconfiggere il tumore, a condurre una vita normale, a riconquistare la felicità. A tutti i malati oncologici e a Marco Bucci la mia sincera solidarietà. Per il resto solo disprezzo nei confronti di chi li vorrebbe in esilio”.

Le elezioni in Liguria

Le prossime elezioni regionali in Liguria si terranno nelle date di domenica 27 e lunedì 28 ottobre.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Le elezioni sono state anticipate a causa delle dimissioni del presidente Giovanni Toti, coinvolto in un’indagine per corruzione, rendendo necessario il voto anticipato per rinnovare la giunta regionale e il consiglio.