Bufera in RAI per il “caso Instagram” a Sanremo, chiesti i contratti di Ferragni e Fedez

Nonostante il Festival di Sanremo 2023 sia ormai concluso, è scoppiato un nuovo caso intorno alla coppia Ferragni-Fedez, con Codacons e Associazione Utenti che hanno chiesti all’Antitrust di verificare se durante la kermesse non sia stata fatta pubblicità occulta al noto social.

L’esposto di Codacons e Associazione Utenti

Nella giornata del 17 febbraio Codacons e Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi hanno presentato ad Antitrust e AgCom un esposto “al fine di verificare se vi sia stata pubblicità occulta o indiretta durante il Festival di Sanremo del social Instagram”.

Un dubbio lecito, se pensiamo a tutte le volte che Instagram ha avuto modo di fare capolino durante le serate, dall’apertura del profilo di Amadeus alle varie dirette social, fino addirittura ai “festeggiamenti” per il milione di followers raggiunto.

Fonte foto: ANSA Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi impegnati in un selfie durante l’ultimo Festival di Sanremo

E così le due associazioni hanno deciso di vederci chiaro, presentando un esposto affinché venisse fatta luce su una dinamica che, voluta ho no, ha dato enorme risalto a un brand che non era tra gli sponsor del programma.

Instagram a Sanremo

Come riportato da Adnkronos, uno dei problemi sottolineati nell’esposto è che il continuo “pubblicizzare in maniera così evidente un social network, se non regolato, rischia di creare una lesione, anche grave, della concorrenza con risvolti anche di possibile natura penale”.

La Rai ha comunque dichiarato di non aver ricevuto sponsorizzazioni da Instagram, così come confermato da Meta, l’impresa che controlla il social, che sottolinea di non aver stretto alcun accordo neanche con Chiara Ferragni e Fedez.

Nonostante ciò, il CdA della RAI avrebbe richiesto di poter visionare i contratti dei due, anche per potersi eventualmente difendere in caso di accuse per pubblicità occulta. Ma muoversi nella rete dei diritti d’immagine può non essere così semplice.

Il problema dei diritti d’immagine

Sia Chiara Ferragni che Fedez infatti avrebbe ceduto solo parzialmente i loro diritti di immagine alla RAI, motivo per il quale non hanno presenziato al DietroFestival.

Inoltre, durante le serate del Festival, una troupe di Amazon avrebbe sempre seguito la coppia, impegnata nelle riprese della seconda stagione della serie The Ferragnez.

Riprese che sono state poi fermate, forse proprio subodorando l’arrivo di una sequela di problema sui quali bisognerà ora fare luce.