Bucci favorito su Orlando nelle elezioni in Liguria, i sondaggi puntano sul sindaco di Genova: quant'è davanti

Domenica 27 e lunedì 28 ottobre si terranno le elezioni in Liguria. Le prime, in ordine di tempo, delle tre regionali previste nei prossimi mesi (seguiranno Emilia-Romagna e Umbria). Un voto cruciale per testare la fiducia dei cittadini nella coalizione di centro destra che governa il Paese e, nello specifico, per riportare la stabilità nella regione colpita dal caso Toti. A giocarsi la vittoria, stando ai più recenti sondaggi, il sindaco di Genova Marco Bucci e l’esponente del Pd Andrea Orlando.

Elezioni in Liguria: scontro tra Bucci e Orlando

I sondaggi Ipsos illustrati nei giorni scorsi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, dichiarano che solo il 47% dei cittadini della Liguria è convinto di andare a votare.

E la maggior parte di loro si dichiara pronto a votare Marco Bucci, sindaco di Genova, stimato al 49% e conosciuto dall’83% dell’elettorato. Segue a stretto giro – con uno stacco di appena 3 punti – Andrea Orlando (46%), noto al 71% degli elettori.

Fonte foto: ANSA Marco Bucci

Si amplifica la distanza tra i due candidati nelle stime del campione di cittadini: il 39% considera più probabile la vittoria di Bucci, contro il 17% di Orlando.

Cosa dicono i sondaggi su partiti e coalizioni

Le elezioni regionali in Liguria si offriranno come specchio del Paese, mostrando quanto sia ancora alta o meno la fiducia dei cittadini nei confronti della coalizione della maggioranza.

A guardare i sondaggi Ipsos, il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia avrebbe meno sostenitori del Partito Democratico all’opposizione: 20% contro 24%.

Seguono Forza Italia con il 9% dei consensi, il Movimento 5 Stelle al 7,8% e la Lega di Matteo Salvini al 7%. Affiancate, infine, le coalizioni: tanto quella del centro destra che quella del centro sinistra ottengono il 47,8% dei consensi.

Il parere sull’ex giunta di Giovanni Toti

Si credeva che il caso giudiziario che ha portato alla condanna per corruzione dell’ex presidente della giunta regionale Giovanni Toti, fosse in grado di spostare i consensi.

In realtà, seppur la metà degli intervistati riserva un giudizio negativo per l’ex presidente, il 42% ha un’opinione positiva del suo operato.

A interessare più di ogni altro aspetto i cittadini liguri è il tema della sanità (50%), seguito dal problema dei trasporti e da quello dell’occupazione.