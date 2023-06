BTP Valore raccoglie oltre 5 miliardi all'esordio. Il rendimento, quanto dura e dove acquistarlo: cosa sapere

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È partita con un boom di sottoscrizioni l’emissione del nuovo BTP Valore, il titolo di Stato riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori. Il primo giorno di collocamento, lunedì 5 giugno, si è infatti chiuso con ordini per 5,43 miliardi di euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi titoli di stato: quali sono le sue caratteristiche, il rendimento e la durata, dove e come acquistarlo.

BTP Valore, sottoscrizioni al via

Il BTP Valore è una nuova categoria di Buoni del Tesoro Pluriennali (BTP) pensata dal ministero dell’Economia e delle finanze per i piccoli risparmiatori privati. Banche e società finanziarie non possono acquistarli.

La prima emissione del nuovo Btp Valore è partita oggi, lunedì 5 giugno, facendo registrare nelle prime ore ordini per oltre 5 miliardi di euro. I titoli di Stato potranno essere sottoscritti fino a venerdì 9 giugno alle ore 13, salvo che non sia stabilita una chiusura anticipata se dovesse esserci molta richiesta.

L’obiettivo del governo è chiaro: convincere i piccoli risparmiatori ad acquistare titoli di Stato, in modo da aumentare la quota del debito pubblico in possesso di investitori non professionali. Questo perché il debito pubblico in mano ai piccoli risparmiatori è più stabile e meno esposto alla speculazione sui mercati finanziari.

Negli anni scorsi c’era già stata l’emissione di titoli di Stato riservati ai piccoli investitori privati, i BTP Futura.

BTP Valore, il rendimento

Secondo quanto comunicato dal Mef, il tasso minimo garantito del BTP Valore sarà crescente: garantirà il 3,25% per il primo e il secondo anno, il 4% per il terzo e il quarto.

Come di consueto, i tassi definitivi saranno annunciati al termine del collocamento: potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione, il 9 giugno.

È poi previsto un premio fedeltà finale: si tratta di un bonus corrisposto esclusivamente a chi detiene i BTP fino alla scadenza. Il premio sarà pari allo 0,5%, da calcolarsi sull’importo nominale acquistato.

Le caratteristiche

Ecco quali sono le principali caratteristiche dei BTP Valore:

durata di 4 anni ;

; rendimenti fissi crescenti nel tempo;

nel tempo; cedole pagate ogni sei mesi;

premio fedeltà;

capitale garantito a scadenza;

tassazione agevolata al 12,5% , come per tutti i titoli di Stato;

, come per tutti i titoli di Stato; nessuna commissione per i piccoli risparmiatori che acquistano nei giorni di collocamento;

per i piccoli risparmiatori che acquistano nei giorni di collocamento; taglio minimo acquistabile: 1.000 euro;

investimento non vincolato nel tempo;

Dove e come acquistarlo

Il BTP Valore viene collocato sul mercato alla pari, con prezzo uguale a 100, attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana per il tramite di due banche dealer, Intesa Sanpaolo e Unicredit. Per sottoscrivere il titolo la procedura è quella classica.

I risparmiatori possono acquistarlo in qualsiasi banca o in posta, tramite il proprio referente, ma anche tramite home banking, se abilitato alle operazioni di trading online.

Il collocamento non prevede riparti né tetti all’investimento, che potrà partire da un minimo di 1.000 euro. Come ogni strumento finanziario il BTP Valore si può vendere in qualsiasi momento al prezzo di mercato, senza dover aspettare la scadenza.