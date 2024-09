Bruno Vespa contro Luca Telese e Marianna Aprile sul caso Maria Rosaria Boccia: la frecciata ai giornalisti

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un caso ormai più mediatico che politico. Maria Rosaria Boccia ha dato una scossa al Governo Meloni, di fatto portando alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura. Ma dopo le varie interviste a quotidiano e tv, complice anche il passo indietro dell’imprenditrice da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, la faccenda sembra essersi spostata ormai sul piano della comunicazione e del giornalismo, svuotandosi di tutto il resto. Lo testimonia l’ennesima frecciata di Bruno Vespa ai colleghi di La7, Luca Telese e Marianna Aprile, che alcuni giorni fa hanno intervistato Boccia a In Onda.

Lo scontro social tra Bruno Vespa e Luca Telese

“Non voglio essere usato come strumento, dunque non è mio interesse intervistare la Boccia”. Così Bruno Vespa, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Cinque minuti e Porta a Porta, aveva negato di voler portare l’imprenditrice in una delle sue trasmissioni.

Il giornalista Rai, però, proprio durante Porta a Porta è intervenuto su Maria Rosaria Boccia, criticando l’intervista concessa ai colleghi Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda, trasmissione di La7: “Nessuno l’ha inchiodata fino in fondo, diciamo le cose come stanno: queste interviste un po’ combinate”.

Fonte foto: IPA Maria Rosaria Boccia durante l’intervista rilasciata a La7, nella trasmissione In Onda condotta da Luca Telese e Marianna Aprile

Immediata la reazione mercoledì 11 settembre, su X, di Luca Telese: “Non c’era nessuna domanda concordata – come è evidente a chiunque abbia visto la nostra intervista, fatta tutta a braccio – nella nostra conversazione con Maria Rosaria Boccia”. Tesi confermata da Marianna Aprile sullo stesso social. Quindi, il graffio a Vespa: “Qualcuno spieghi soavemente al caro Bruno – ieri molto sofferente – che quando immagina che gli altri lavorino come lui, sbaglia”.

La controreplica del giornalista Rai non si è fatta attendere: “Caro il mio Luca, l’unica mia sofferenza è non aver intervistato la Boccia. Per il resto, qualche volta deve essermi capitato di lavorare perfino meglio degli altri visto che sono su piazza da 60 anni e gli altri vanno e vengono”.

Quindi, ancora Telese: “Che tu stia soffrendo molto lo vedo da me, caro Bruno. Mi sono divertito molto a vedere la tua lezione di servizio pubblico – ieri – a caccia dei compagni delle elementari della Boccia, per capire se rubava merendine all’asilo. Inchiesta da Pulitzer. Il prossimo che osa contraddire un ministro che è sotto la tua protezione scorticàtelo vivo in masseria, mi raccomando”.

La seconda frecciata di Vespa a Telese e Marianna Aprile

Questo scambio, avvenuto durante la mattinata di mercoledì 11 settembre, si è riscaldato nuovamente nel pomeriggio.

Dopo il forfait di Maria Rosaria Boccia da Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, Vespa ha twittato: “La Berlinguer dice che la Boccia è andata via perché voleva conoscere in anticipo le domande. Complimenti a Telese e Aprile che con una grande lezione di giornalismo sono riusciti a intervistarla liberamente”.

Una critica ironica e non troppo velata ancora nei confronti di Telese e Aprile, tacciati di fatto di aver ospitato Boccia senza porle domande scomode, concordandole a tavolino.

Marianna Aprile ha commentato il post così: “Anche noi siamo molto orgogliosi di aver potuto fare l’intervista senza preventive regole di ingaggio o pressioni che l’avrebbero resa meno autentica e soprattutto meno utile agli spettatori”.

L’intervento di La7 sull’intervista a Maria Rosaria Boccia

Pochi minuti prima del tweet di Marianna Aprile, a esporsi era stato Andrea Salerno, direttore di La7, con un altro messaggio pubblicato su X: “Nessuna domanda è stata fornita o patteggiata durante l’intervista della dottoressa Boccia a In Onda. Nessun accordo preventivo tra l’intervistata, Marianna Aprile e Luca Telese”.