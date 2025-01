Bruno Vespa accusa Cecilia Sala di non aver ringraziato Meloni a "Che tempo che fa", poi attacca la madre

Bruno Vespa contro Cecilia Sala dopo l’ospitata della giornalista reduce dalla prigioni in Iran a Che Tempo Che Fa. Il conduttore di ‘Porta a Porta’ e ‘Cinque minuti’ ha scritto tre tweet durissimi, ritenendo “vergognoso” il fatto che la collega non abbia ringraziato pubblicamente la premier Giorgia Meloni durante l’intervista con Fabio Fazio. Inoltre ha svelato un retroscena inerente a un’ospitata saltata di Renato Sala.

Bruno Vespa critica duramente Cecilia Sala

“Grazie a Luciana Litizzetto per aver salvato l’onorabilità della trasmissione ringraziando Meloni, visto che Sala non l’aveva fatto…”, ha scritto Bruno Vespa su X, rimarcando che la comica torinese, in uno dei suoi interventi, si è complimentata con la presidente del Consiglio per il ruolo giocato nella scarcerazione della giornalista.

Spazio poi ad un retroscena televisivo. Vespa ha raccontato che la madre e il fidanzato di Cecilia hanno impedito a Renato Sala, cioè il padre della giornalista, di intervenire a “Cinque minuti”.

Fonte foto: ANSA Bruno Vespa

“Il giorno della liberazione – ha sostenuto Vespa in un secondo ‘cinguettio’ – la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renato Sala che era già nel cortile di via Teulada, di commentare l’evento nei “Cinque minuti” con il ministro Tajani. A voi il commento”.

Vespa sulla scelta di Sala di non nominare Meloni: “Vergognoso”

Quindi l’affondo più duro, con Vespa che è arrivato a definire “vergognoso” il fatto che Cecilia Sala non abbia ringraziato la premier nell’intervista rilasciata a Fabio Fazio.

“Ammiro professionalmente Cecilia Sala – ha scritto il giornalista Rai -. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso“.

Daniele Capezzone contro Cecilia Sala

Poco prima degli interventi di Vespa, anche Daniele Capezzone, direttore del quotidiano Libero, ha criticato Cecilia Sala per non aver mai menzionato il governo, la presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l’intervista a CTCF.

“Grande conversazione con Fazio in cui sono mancate solo tre parole: Meloni, Tajani, governo”, ha dichiarato Capezzone.

“La Sala deve essersi liberata per interposta Littizzetto, questo si poteva desumere dalla conversazione”, ha concluso il giornalista, con tono sarcastico.