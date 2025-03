Bruno Pizzul e il nipote nato durante Italia-Nigeria, il figlio: "Sentivo la telecronaca dalla sala parto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il figlio di Bruno Pizzul, Fabio, ha voluto ricordare il papà morto nella giornata di mercoledì 5 marzo, raccontando anche un aneddoto curioso sulla nascita del nipote dello storico telecronista della Nazionale di calcio, nato durante Italia-Nigeria mentre il nonno era impegnato a raccontare la partita in tv.

Il racconto sul nipote di Bruno Pizzul nato durante Italia-Nigeria

Fabio Pizzul, politico, giornalista e figlio del celebre telecronista sportivo Bruno, scomparso a Gorizia mercoledì 5 marzo, ha raccontato all’agenzia ANSA un curioso aneddoto.

Il suo ricordo: “Al Mondiale del 94 mio padre è rimasto legato per il rigore sbagliato, purtroppo, da Baggio ma anche per il fatto che gli è nato il primo nipotino, il mio primo figlio. La cosa curiosa è che è nato proprio durante Italia-Nigeria. Io e mia moglie eravamo in sala parto, mentre i medici, le ostetriche e gli infermieri erano nella sala accanto, da cui sentivamo arrivare la voce del quasi nonno Bruno che stava commentando la partita. A un certo punto dissi all’infermiera ‘Guardi che forse ci siamo’. Allora, sono arrivati tutti ed è sparita la voce di nonno Bruno. L’Italia perdeva 1 a 0 e, una volta nato Dario, abbiamo scoperto che l’Italia aveva battuto la Nigeria grazie a Baggio”.

Il giornalista e politico Fabio Pizzul, figlio del celebre telecronista Bruno Pizzul.

La magica alchimia tra Bruno Pizzul e Roberto Baggio

Fabio Pizzul ha voluto ringraziare Roberto Baggio per le sue “belle parole” in memoria del papà (il “Divin Codino” ha detto che la voce di Bruno Pizzul riecheggia per l’eternità).

Il figlio di Bruno Pizzul ha detto: “Con la loro magica alchimia hanno regalato momenti belli agli italiani. La loro particolare alchimia è legata anche al fatto che i mondiali di Italia 90 e Usa 94 hanno rappresentato per entrambi i momenti salienti della loro carriera. C’è stata una coincidenza temporale significativa”.

C’è un erede di Bruno Pizzul?

Alla domanda se ci sia un erede professionale di Bruno Pizzul, il figlio Fabio ha detto: “Difficile dirlo, i tempi sono completamente cambiati. Il calcio è cambiato, così come il modo di raccontarlo. Quello che lui sentiva più in sintonia, anche perché lavoravano fianco a fianco alla sede Rai di Milano, era Marco Civoli. Un altro al quale era legato particolarmente, anche se era molto più giovane, era anche Stefano Bizzotto“.

Fabio Pizzul ha aggiunto: “Mio padre cercava sempre di raccontare la bellezza del gesto sportivo”.