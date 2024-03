Bruno Mars e il debito al casinò di Las Vegas: gioco d'azzardo, 50 milioni di dollari da saldare coi concerti

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Il cantante statunitense Bruno Mars sarebbe in debito di 50 milioni di dollari con l’MGM Grand Casino di Las Vegas. La società di intrattenimento è la stessa che da nove anni procura al cantante le residency dove esibirsi: dal 2016 Bruno Mars avrebbe accumulato debiti maggiori ai suoi guadagni a causa del gioco d’azzardo.

La testata americana News Nation riporta come l’artista Bruno Mars, voce di successi mondiali come “Treasure”, “Locked out of Heaven” e “24K Magic”, dal 2016 a oggi abbia raggiunto i 50 milioni di debiti verso l’MGM Grand Casino di Las Vegas.

Mars ha con la società un accordo di “residency”, ovvero per una serie di show programmati in un’unica sede, da 90 milioni di dollari, che ora sarebbero ridotti a un guadagno di 1,5 milioni a notte: “MGM in pratica lo possiede. Tutto ciò che guadagna lo usa per pagare i debiti”, dice una fonte citata dalla testata.

Bruno Mars nel 2018

Bruno Mars e il gioco d’azzardo

La passione di Bruno Mars per il gioco e le scommesse è nota. In un’intervista a GQ l’artista aveva raccontato la sua prima esperienza al casinò.

“Ricordo la mia prima scommessa. Mi tremava la mano e un ragazzo sfidandomi mi mise in imbarazzo”, aveva dichiarato il cantante, ammettendo di aver perso cento dollari che non poteva permettersi di perdere. “Devi perdere. Basta perdere per vincere, per capire”.

Chi è Bruno Mars

Bruno Mars, nome d’arte di Peter Gene Hernandez, è un cantante statunitense nato a Honolulu, Hawaii, l’8 ottobre 1985. Viene considerato uno degli artisti di maggior successo di tutti i tempi, vendendo più di 130 milioni di dischi e 200 milioni di singoli nel mondo.

Un successo planetario iniziato con hit come “Just the way you are” nel 2010, arrivato all’apice nel 2014 con “Uptown funk” e mai più fermatosi, per un patrimonio netto stimato di 175 milioni di dollari e una collezione di decine di premi, tra cui 15 Grammy.

I problemi di Bruno Mars con la giustizia

Oltre allo strepitoso successo come musicista, Bruno Mars ha però avuto anche qualche problema con la giustizia. Nel 2010 era stato arrestato, sempre a Las Vegas, per possesso di cocaina. Dopo un’esibizione all’Hard Rock Hotel & Casino il cantante era stato trovato nei bagni da un agente di sicurezza con due grammi e mezzo di sostanza.

Mars è inoltre stato coinvolto in cause per violazione di copyright, venendo accusato di aver realizzato nei suoi pezzi numerosi plagi da canzoni dello scorso secolo.