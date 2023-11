Bruce Willis non riconosce più nemmeno l'ex moglie Demi Moore: peggiorano le condizioni di salute del divo

Le condizioni di salute di Bruce Willis non migliorano, anzi sono in peggioramento. Il divo è affetto da demenza frontotemporale e, stando a quanto reso noto da una fonte a Closer, non sarebbe più in grado di riconoscere nemmeno l’ex moglie Demi Moore, con la quale ha tenuto un legame molto stretto dopo la fine del matrimonio.

Demi Moore non credeva che l’ex stesse così male

L’attrice è stata un punto di riferimento per Willis da quando ha cominciato a manifestare gravi problemi. Anche l’attuale moglie della star hollywoodiana, Emma Heming, ha potuto contare sul supporto della Moore.

Secondo quanto riferito da Closer, di recente Demi è andata a trovare l’ex marito dopo un viaggio in Italia ed è rimasta colpita in quanto ha notato che l’attore non era più in grado di capire chi fosse.

Fonte foto: ANSA

Stando a quanto detto dalla fonte a Closer, il ricordo che Willis ha di Moore “è sbiadito” e l’attrice “capiva che lui non la riconosceva”. Sempre secondo le ultime indiscrezioni, Demi non credeva che l’ex marito avesse avuto un simile tracollo.

La famiglia attorno a Bruce Willis

Bruce Willis, dopo che gli è stata diagnosticata la malattia, ha continuato a essere circondato dall’affetto dei suoi cari.

Oltre al supporto dell’attuale moglie Heming, sposata nel 2009, e a quello dell’ex Demi Moore, al suo fianco ci sono le figlie, Tallulah, Rumer e Scout, nate dal suo precedente matrimonio.

I media statunitensi hanno in diverse occasioni raccontato che i frutti d’amore del divo passano con lui il maggior tempo possibile.

Sempre secondo le informazioni trapelate dagli States, non è chiaro se Willis si renda conto del suo peggioramento. Per Emma Heming è difficile dire se il compagno sia a conoscenza della sua malattia.

Glenn Cordon Caron, suo amico e autore di Moonlighting, la sitcom che lanciò la carriera di Willis, ha spiegato qualche tempo fa che l’attore “non ha più a sua disposizione le abilità linguistiche, eppure è ancora Bruce, ma la gioia di vivere se n’è andata”.