Bruce Springsteen voterà per Kamala Harris: "Trump è il più pericoloso di sempre", l'endorsement del cantante

Bruce Springsteen, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha dichiarato che il suo voto per le presidenziali Usa sarà destinato a Kamala Harris in quanto ritiene che Donald Trump sia “pericoloso”.

Bruce Springsteen, voto a Kamala Harris: “Trump è pericoloso”

“Me lo chiedono in tanti, ora rispondo: voterò Kamala Harris, Donald Trump è pericoloso“. Così “The Boss” in un video postato sul suo account Instagram.

Il filmato è stato girato dentro un ‘diner’, un ristorante-caffetteria. L’endorsement ufficiale di Springsteen a favore della candidata democratica per la Casa Bianca va ad aggiungersi a quello di molte altre star della musica a stelle e strisce.

Fonte foto: ANSA Bruce Springsteen

Nelle scorse settimane, a favore di Kamala Harris e contro Trump, si sono pronunciate ad esempio Taylor Swift, Jennifer Lopez e Barbra Streisand.

L’annuncio di Springsteen non arriva come un fulmine a ciel sereno. Infatti non sono una novità le sue simpatie democratiche, così come non è una novità che non nutra stima per Trump.

“Amici, fan e giornalisti mi chiedono chi sostengo in questa elezione cruciale – ha dichiarato “The Boss” -. Sapendo che la mia opinione non è più o meno importante di quella dei miei concittadini, comunque la risposta è: sostengo Kamala Harris come presidente e Tim Walz come vicepresidente e sono contro Donald Trump e JD Vance“.

Springsteen ha aggiunto che gli Usa sono alla vigilia di una delle elezioni più importanti della storia americana, forse, a detta del cantante, si tratta del voto più importante “dall’epoca della Guerra Civile“.

The Boss: “L’America non deve essere per forza spaccata”

La star ha sostenuto che l’America oggi è “politicamente, spiritualmente, emotivamente spaccata”. “Ma non è obbligatorio che sia così – ha sottolineato -. I valori comuni, la storia condivisa che fanno di noi un grande Paese unito aspettano di essere riscoperti e ridetti una volta di più. Ci vorrà del tempo, intelligenza, lavoro duro, fede, donne e uomini guidati nel cuore dall’interesse nazionale“.

Per “The Boss”, gli Usa non sono il più grande Paese del mondo per la “strapotenza militare” e per la “forza economica, ma per quello che rappresentano, quello che significano, quello in cui credono: libertà, giustizia sociale, pari opportunità, il diritto di innamorarti di chi vuoi, queste sono le cose che fanno grande l’America”.

Quindi l’affondo su Donald Trump, considerato il candidato “più pericoloso per la Casa Bianca“. “Il suo disprezzo per la santità della nostra Costituzione, della nostra democrazia, dello stato di diritto e della transizione pacifica del potere dovrebbe squalificarlo per sempre per la funzione di Presidente”, ha tuonato Springsteen.

Springsteen: “Trump non sa cosa vuol dire essere profondamente americani”

Secondo il cantautore, Trump non è in grado di comprendere il significato dell’America, la sua storia e cosa vuole dire “essere profondamente americani. Invece Kamala Harris e Tim Walz si impegnano per una visione di questo Paese che rispetta e include tutti a prescindere dal ceto, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalle preferenze sessuali“.

E ancora: “Vogliono far crescere l’economia in un modo che beneficia tutti, non solo i pochi come me che sono in cima. Questa è la visione dell’America di cui ho scritto sempre da 55 anni a questa parte”.

“Tutti hanno diritto alle proprie opinioni e io rispetto le vostre come concittadini. Ma come voi, ho un voto solo, una delle cose più preziose che possiedo. Per questo il 5 novembre voterò per Kamala Harris e Tim Walz. Grazie per avermi ascoltato”, ha concluso Springsteen.