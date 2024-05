Bruce Springsteen rinvia i concerti di Milano per problemi di salute: come sta e quali saranno le nuove date

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

I concerti di Bruce Springsteen allo Stadio San Siro di Milano, in programma per l’1 e il 3 giugno, sono stati rinviati. Live Nation Italia e Barley Arts hanno annunciato la decisione a seguito dei problemi vocali che hanno costretto Springsteen a posticipare anche il concerto di Marsiglia. Ulteriori esami hanno confermato la necessità di dieci giorni di riposo: anche il concerto di Praga, originariamente previsto per il 28 maggio, è stato posticipato. Le nuove date saranno comunicate prossimamente e i biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date a Milano.

“Dopo il rinvio del concerto previsto ieri a Marsiglia per problemi vocali, ulteriori esami e consulti hanno portato i medici a stabilire che Bruce Springsteen non potrà esibirsi per i prossimi dieci giorni”.

Così si legge nel comunicato a firma Live Nation e Barley Arts. Non si terranno, quindi, i due eventi live con protagonista il “Boss” allo Stadio San Siro di Milano, in programma i prossimi 1 e 3 giugno.

Bruce Springsteen ha problemi vocali: rinviati anche i concerti di Praga

“Bruce si sta riprendendo bene, e lui e la E Street Band non vedono l’ora di riprendere il loro tour europeo di grande successo negli stadi il 12 giugno a Madrid, nel magnifico Civitas Metropolitan” chiariscono nella nota congiunta Live Nation e Barley Arts.

Considerando lo stop di 10 giorni, a causa dei perduranti problemi vocali di Bruce Springsteen salterà quindi anche il concerto previsto a Praga presso il Lethany Airport il 28 maggio, oltre alle due date milanesi.

Gli eventi sono stati posticipati a data da destinarsi, con informazioni più dettagliate che saranno fornite appena disponibili.

Come richiedere il rimborso del biglietto

Chiaramente, chi è già possessore di un biglietto valido per le esibizioni originariamente previste per l’1 e il 3 giugno, avrà diritto di partecipare ai concerti nelle nuove date che saranno stabilite.

In alternativa, chiunque voglia richiedere un rimborso per i concerti di Milano può farlo attraverso il sistema di biglietteria con cui ha acquistato i biglietti (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket).

Le istruzioni dettagliate saranno disponibili sui rispettivi siti internet, con possibilità di richiesta a partire da mercoledì 29 maggio fino al 20 luglio.

Lo scorso anno il “Boss” è stato al centro delle polemiche per un altro concerto italiano, quello di Ferrara, che si è tenuto regolarmente malgrado le pressioni volte a rinviarlo a causa dell’ondata di maltempo che aveva travolto l’Emilia Romagna.