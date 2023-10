Britney Spears e la rivelazione sull'aborto e Justin Timberlake: "Ho dovuto perché non voleva diventare padre"

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Britney Spears ha rivelato un dettaglio sulla sua passata relazione con Justin Timberlake che riguarda un aborto. Nel suo memoir, “The Woman in Me” (“La donna che c’è in me”), la popstar 41enne ha raccontato un’esperienza che ha tenuto privata per 20 anni, avvenuta nel periodo in cui usciva con il cantante e attore Justin Timberlake: nel 2000, dopo essere rimasta incinta all’età di 19 anni, ha deciso di abortire.

Britney Spears e la rivelazione sull’aborto

A inizio millennio Britney Spears e Justin Timberlake avevano 19 anni ed entrambi dominavano la scena mediatica. In quel periodo la donna rimase incinta, e l’attore la convinse ad abortire.

“Se fosse stato solo per me non l’avrei fatto – racconta la popstar nel libro – Justin però non era affatto felice della gravidanza. Diceva che non era pronto a che ci fosse un bambino nella nostra vita e che eravamo troppo giovani. La gravidanza fu una sorpresa, ma per me non una tragedia. Amavo moltissimo Justin ed ero convinta che avremmo avuto una famiglia assieme“.

Fonte foto: ANSA Un ritaglio di cartone di Britney Spears durante la protesta #FREEBRITNEY tenutasi davanti al tribunale dell’udienza per il caso di tutela della celebre popstar nel 2021

Oggi la cantante statunitense confessa che l’aborto forse non fu la giusta decisione: “Ma Justin era così sicuro che non voleva essere padre“.

La relazione tra Britney Spears e Justin Timberlake

La conoscenza tra Britney e Timberlake risale ai tempi della loro partecipazione al “Mickey Mouse Club”. Qualche anno più tardi si sarebbero poi rivisti, innamorandosi, in occasione del tour degli Nsync del 1998, in cui Britney faceva da opening act.

La relazione tra i due è stata resa nota successivamente, solo nel 2000, con un annuncio durante la serata degli MTV Video Music Awards.

Da quel momento i due sono diventati inseparabili, collaborando sia in canzoni e show, che partecipando a serate mondane e sfilando sui vari red carpet. Una favola d’amore finita improvvisamente nel 2002: dopo la rottura Timberlake trasformò il dolore in un successo, prendendolo a ispirazione per il singolo “Cry Me a River”.

Gli anni successivi all’aborto: i problemi di droga e con il padre

Dopo la relazione con Justin Timberlake dal 1999 al 2002, nel 2004 è arrivato il matrimonio con l’amico d’infanzia Jason Allen Alexander, annullato 55 ore dopo. Poi sono arrivati i due figli avuti con il ballerino statunitense Kevin Federline, da cui ha divorziato nel 2006 per “differenze inconciliabili”.

In seguito sono iniziati i problemi con la droga, la clinica di riabilitazione (“Ho davvero toccato il fondo”, aveva commentato su quel periodo), la perdita della custodia dei figli, i problemi psicologici e quelli con la famiglia, soprattutto con il padre.

Negli ultimi tempi la cantante ha lasciato il suo ultimo marito, Sam Asghari, con il quale ha trascorso gli ultimi sei anni.