Brindisi, cadavere di una donna trovato in una cella frigorifera: interrogato il figlio, indagini in corso

Macabra scoperta in una tenuta di campagna della periferia di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Il cadavere di una donna di circa 80 anni è stato rinvenuto all’interno di una cella frigorifera. A trovarlo i carabinieri nel pomeriggio di martedì 22 novembre a seguito di una segnalazione. Indagini in corso per far luce sul fatto.

La scoperta del cadavere

I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire. Il ritrovamento del corpo è avvenuto in contrada Mazzella. Secondo quanto riportato da ‘Brindisi Today’ il congelatore che conservava il cadavere rannicchiato dell’anziana è a pozzetto.

Sul posto i carabinieri della stazione locale, i militari del Nucleo operativo mobile della compagnia di San Vito dei Normanni e i vigili del fuoco.

Il comune di Ceglie Messapica, nel Brindisino, dove è stato trovato il corpo senza vita dell'anziana

Non è ancora noto a quando risalirebbe il decesso. Dopo il nullaosta del magistrato la salma è stata trasportata in obitorio, a disposizione della Procura per gli esami autoptici del caso che permetteranno di risalire anche alle cause della morte. Nessuna ipotesi esclusa.

La segnalazione ai carabinieri

Le informazioni trapelate finora sulla macabra scoperta sono al momento frammentarie. Secondo quanto riferito da ‘Il Quotidiano di Puglia’ a lanciare l’allarme sarebbero state due nipoti della vittima.

Diverse altre testate riportano invece che la segnalazione ai carabinieri sarebbe stata fatta da una cooperativa incaricata a effettuare le pulizie nell’abitazione.

Sentito il figlio dell’anziana

Stando alle indiscrezioni la vittima, pensionata, aveva un figlio. I carabinieri coordinati dal pubblico ministero della Procura di Brindisi lo avrebbero prelevato dalla tenuta e condotto in caserma, dove sarebbe già stato ascoltato.

Al momento tuttavia nessuno sarebbe stato inserito nel registro degli indagati. L’anziana e suo figlio vivevano insieme nella stessa proprietà teatro del drammatico ritrovamento.