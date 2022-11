Brigata Wagner, video agghiacciante: disertore ucciso a martellate in testa, voleva combattere contro Putin

Agghiacciante filmato di guerra, protagonista il Gruppo Wagner. Nel video in questione si vede un detenuto – reclutato dagli stessi miliziani mercenari che combattono al fianco della Russia – essere ucciso a colpi di mazza in testa.

La vittima si chiamava Evgeny Nuzhin, 55 anni. L’uomo è stato rapito e giustiziato dallo stesso Gruppo Wagner di cui faceva parte in quanto, dopo essere stato catturato dagli ucraini e aver detto di voler passare dalla loro parte e combattere contro Vladimir Putin, è stato considerato un traditore.

Nel video, Nuzhin spiega che la sua intenzione era quella di passare “dalla parte dell’Ucraina, per fare qualcosa contro Putin”. “Sono andato al fronte per combattere contro i russi – ha proseguito il soldato -. Il 4 settembre ho messo in atto il mio piano. L’11 novembre però, quando mi trovavo in una via di Kiev, qualcuno mi ha picchiato in testa, facendomi perdere i sensi. Mi sono risvegliato in questa cantina, dove mi è stata comunicata la mia condanna a morte”.

Members of the #Wagner Group kidnapped and executed a recruited prisoner who had been captured by the #Ukrainians and expressed his desire to fight for them against #Putin. Evgeny Nuzhin was executed with a sledgehammer to the head. pic.twitter.com/RmShEK75iB

— NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022