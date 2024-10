Briatore contro il Comune di Roma per la multa al Crazy Pizza per fiori abusivi, furia dell'imprenditore

Altra multa al Crazy Pizza situato in via Veneto a Roma e di proprietà di Flavio Briatore. Il locale è stato sanzionato con 212 euro per le decorazioni esterne, ossia per l’installazione di fiori finti sulla facciata non conforme alle norme sul decoro. L’imprenditore ha detto la sua sulla vicenda, attaccando via social l’amministrazione comunale della Capitale.

Fiori finti fuori dal Crazy Pizza, multa: Briatore contro il Comune di Roma

“Abbiamo capito veramente qual è il problema di Roma, i fiori di Crazy Pizza in via Veneto”. Così Briatore su Instagram dopo la multa inflitta al suo locale.

A proposito del provvedimento per gli addobbi floreali ‘abusivi’ posizionati all’ingresso dell’attività, il manager piemontese ha spiegato che “fanno parte dell’immagine” del locale.

Fonte foto: ANSA Flavio Briatore

“Li abbiamo dappertutto, ma a Roma non vanno bene – ha aggiunto l’imprenditore -. Una volta i fiori erano segno di eleganza, di bellezza. Per il Comune di Roma sono segno di degrado, evidentemente ritengono che la spazzatura, che a Roma si incontra ovunque, sia diventata segno di eleganza e di bellezza. Incredibile”.

E ancora: “Qui c’è un gruppo di odiatori sociali, non faccio il nome di questo ragazzo, non so se sia un assessore. Il suo obiettivo era andare contro Briatore. Vanno bene le bancarelle abusive, la Camorra, la Ndrangheta“.

“A via Veneto – ha concluso Briatore sempre con tono polemico – che volevamo far tornare ciò che era, non puoi mettere le luci, gli ombrelloni, le sedie. Non si può mangiare fuori, non si può far nulla. Sono degli odiatori sociali“.

Il blitz dei vigili urbani

Il blitz dei vigili urbani al Crazy Pizza di via Veneto è stato effettuato martedì sera. Durante gli accertamenti sono state multate anche due auto in sosta vietata davanti al locale.

Lorenza Bonaccorsi, presidente del I Municipio, ha poi convocato gli uffici per esaminare tutta la documentazione del locale e per ragionare su eventuali altri provvedimenti.

Crazy Pizza di via Veneto: 3.500 euro di multa in due anni

Il Crazy Pizza romano, in due anni, ha giù collezionato sanzioni per circa 3.500 euro per via di una serie di lievi irregolarità amministrative riscontrate dai vigili urbani. Il novanta per cento delle multe è stato saldato.