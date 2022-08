Brescia, guardia giurata spara in aria: colpito bimbo di tre anni, è gravissimo. I punti oscuri del caso

Un colpo di pistola sparato in aria ha gravemente ferito un bambino di soli 3 anni. L’episodio è avvenuto durante la serata di Ferragosto, a Corte Franca, comune della Franciacorta (provincia di Brescia).

Bambino in gravi condizioni

I carabinieri, come riferito da Brescia Today, hanno fermato una guardia giurata la cui posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Il bimbo è stato ricoverato d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo: le sue condizioni sono gravi e non è ancora stato dichiarato fuori pericolo.

Fonte foto: ANSA

Le indagini degli agenti dell’Arma

Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Chiari, intervenuti per i rilievi, la guardia giurata avrebbe esploso più di un colpo, in aria, mentre si trovava in strada. Uno di questi proiettili avrebbe colpito il bambino che in quel momento era affacciato alla finestra di casa, a diversi metri di distanza.

L’allarme dei genitori

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe quindi esclusa la volontarietà del gesto, ma ci sarebbe la lesione colposa.

L’uomo che ha sparato è stato subito fermato dai carabinieri, dopo l’allarme lanciato dai residenti e dai genitori del piccolo coinvolto nell’incidente.

Diversi i punti oscuri da chiarire nella vicenda. Tutt’ora non trova risposta l’interrogativo cruciale: perché l’uomo ha sparato quei colpi in aria?