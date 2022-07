Brad Pitt non riconosce più i figli per colpa della prosopagnosia: che malattia è e quali sono i sintomi

A quanti capita di non riconoscere una persona, incontrandola per strada, magari perché si è distratti. Quando però accade con i propri familiari la disattenzione non c’entra nulla. Lo sa bene Brad Pitt, che in una intervista shock al magazine GQ Usa, ha confessato di soffrire di prosopagnosia, ossia proprio l’incapacità di riconoscere i volti di persone note, come le ex moglie, Angelina Jolie o Jennifer Aniston, i persino i 6 figli. La notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore e forse l’intento della star di Hollywood era proprio questo: far sentire meno soli coloro che hanno questo disturbo. Ma di cosa si tratta? Ecco le risposte dell’esperto, Alfredo Berardelli, presidente della Società italiana di Neurologia, a Virgilio Notizie.

Cos’è la prosopagnosia

Non si tratta di una vera e propria patologia, quanto piuttosto di un deficit cognitivo: “È una difficoltà a riconoscere i volti di persone note o anche di familiari, in ogni caso di persone che si conoscono bene. È un disturbo che ha a che fare con funzioni complesse che normalmente il nostro cervello svolge. Nel caso specifico coinvolge il sistema in grado di associazione ciò che si vede alla sua conoscenza” spiega Alfredo Berardelli.

Quanto è davvero diffuso questo disturbo

“In genere è un deficit raro nella popolazione generale, mentre l’incidenza cresce con l’avanzare dell’età perché è associato a forme di demenza e, in particolare alla demenza semantica: è quell’area di disturbi che riguarda la perdita della capacità di elaborare gli stimoli visivi, associandoli al loro significato. Un problema analogo si ritrova con l’agnosia, cioè l’incapacità di dare un nome a un oggetto – spiega il neurologo – Per esempio, capita se si dà un oggetto in mano a una persona e gli si chiede di riconoscerlo a occhi chiusi: il soggetto in questo caso ne riconosce le caratteristiche fisiche, ma non il significato, insomma non sa dire di cosa si tratti”.

Fonte foto: ANSA Brad Pitt, l’attore soffre di prosopagnosia

Le cause della prosopagnosia: dal trauma alla demenza

La prosopagnosia è causata da una sofferenza di alcune zone del cervello, in particolare quelle temporali e occipitali. Può essere dovuta a un trauma, come un ictus, un’emorragia o ischemia, ma più di frequente è ritenuta un sintomo di malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer: “Può essere dovuta a una lesione di varia natura in questa zona del cervello, vascolari o di natura oncologia, ma più spesso è sintomo di una forma di demenza, che può cominciare a manifestarsi in questo modo” spiega il neurologo.

A che età può manifestarsi

La rivelazione di Brad Pitt ha sorpreso i suoi fan, soprattutto per l’età dell’attore, che ha 58 anni, mentre solitamente si associano le demenze a una fase più avanzata della vita. Ma gli esperti non sono così stupiti: “È un disturbo raro in genere, ma associato a forme di demenza la sua incidenza sicuramente aumenta. Non solo: va ricordato che le demenze sono tante e di varia natura, e alcune iniziano anche in persone di 50 o 60 anni. Non è un evento così straordinario” spiega il presidente della SIN.

Che terapie esistono per la prosopagnosia

“Purtroppo le terapie farmacologiche disponibili per tutti i disturbi neurodegenerativi, di varia forma, sono molto modeste in termini di risultati clinici. Esistono anche terapie di tipo cognitivo, come esercizi per allenare il cervello in modo da cercare di recuperare certe funzioni perdute, ma i risultati sono molto modesti anche in questo caso” conclude l’esperto.