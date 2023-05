Braccio di una gru crolla e si schianta sulla metropolitana: un morto e 8 feriti, aperta un’indagine

Incredibile incidente avvenuto a Taiwan, dove il braccio di una gru, al lavoro in un cantiere, è improvvisamente crollato, finendo su uno dei vagoni di un trano metropolitano di passaggio. In seguito allo schianto, una donna ha perso la vita e diverse persone sono rimaste ferite.

La gru crollata sulla metropolitana

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 10 maggio, nella stazione della metropolitana nel distretto di Nantun, nella regione di Taichung, sull’isola di Taiwan.

Secondo le prime indiscrezioni, per motivi ancora da accertare il braccio di una gru, impegnata in un cantiere limitrofo i binari dediti al passaggio della metropolitana, si è improvvisamente staccato, andando a schiantarsi proprio su uno dei vagoni di un treno di passaggio.

Fonte foto: ANSA Vista dall’alto del braccio della gru staccatosi e crollato sul vagone di un treno metropolitano di passaggio

Come confermato dalle autorità locali, nell’incidente sono rimaste ferite otto persone ed è morta una donna, un’assistente universitaria di 52 anni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Jingyi (detta anche Providence University).

L’arrivo dei soccorsi

In poco tempo, subito dopo l’incredibile incidente, sul posto sono giunti otto camion dei vigili del fuoco, con decine di pompieri impegnati, sette ambulanze, e numerose auto delle forze dell’ordine.

Stando alle prime ricostruzioni, la donna rimasta uccisa nello schianto sarebbe stata colpita alla testa dalla gru caduta sul vagone, morendo sul colpo. Inutile ogni tentativo di soccorso, così come la corsa in ospedale.

Sarebbero invece otto i feriti recuperati dal vagone: cinque uomini, tra cui un turista canadese, e 3 donne. Tutti hanno riportato ferite da lacerazione alla testa e agli arti, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini per ricostruire la dinamica

Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente, con le forze dell’ordine impegnate nelle indagini che, si spera, possano portare a far luce sulle cause che hanno portato al distacco del braccio della gru.

E, proprio per facilitare le indagini, il governo ha ordinato la sospensione di tutti i lavori del cantiere incriminato, che si trova all’incrocio di Wenxin Road. e Wenxin S., nei pressi della linea verde della metro.

In una Nazione già alle prese con le continue pressioni cinesi, sicuramente avvenimenti simili non possono che peggiorare lo stato d’animo dei cittadini. La speranza è che, una volta appurate le cause che hanno portato a questo incidente, si farà di tutto per evitare che tragedie simili possano accadere.