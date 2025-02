Botta e risposta tra Sechi e Lilli Gruber sul video di Donald Trump su Gaza: "Già demolita dai bombardamenti"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Fa discutere il video AI diffuso da Donald Trump con la sua visione su Gaza, trasformata in una sorta di resort kitch. Il tema è stato oggetto di uno scambio di vedute fra Mario Sechi e Lilli Gruber, fra l’esigenza di pensare a una ricostruzione e l’evidenza del dramma palestinese.

Video AI su Gaza, un bene o un male per Trump?

Il video apparso su Truth, il social network di Donald Trump, mostra una Gaza ripensata e ricostruita con l’intelligenza artificiale, con la Striscia devastata dalla guerra trasformata in una lussuosa “Riviera”. Nel filmato Trump e Netanyahu celebrano la ricostruzione, mentre una canzone dance inneggia alla “liberazione”.

Il video, grottesco e provocatorio, secondo la lettura di molti banalizza il dramma mediorientale, combinando propaganda, culto della personalità e una visione surreale del conflitto israelo-palestinese.

Frizioni fra Sechi e Gruber

La questione è stata oggetto di discussione a “Otto e mezzo” su La7. Lilli Gruber ha chiesto a Mario Sechi se questo tipo di iniziativa possa essere controproducente per il presidente americano.

“Trump innanzitutto dobbiamo ricordare chi è, è un presidente degli Stati Uniti, è un americano ed è un costruttore che è un altro dettaglio non piccolo per cercare di definire la questione” ha sottolineato Sechi. “Dunque è un uomo che pensa sostanzialmente nella concretezza, a lui piacciono le costruzioni, è il caso di usare proprio questo termine, e tutto ciò che fa in politica in qualche maniera lui lo immagina come poi una cosa che ha delle conseguenze materiali”.

I palestinesi e la demolizione di Gaza

Nel caso di Gaza, ha osservato Sechi, il video è un modo attraverso il quale si prova a immaginare cosa possa esserci dopo la guerra, una volta che sarà firmata la pace.

“E i palestinesi dove? Perché anche questo è un quesito che bisogna porsi quando si vede questo video” ha chiesto quindi Gruber.

Sechi ha quindi specificato che Gaza, nella visione di Trump è un “demolition site, cioè è un posto che va demolito e ricostruito, e anche questo è vero, perché qualcosa bisognerà pur fare, e aggiungo che qualcosa bisognerà immaginare per lo sviluppo di quell’area, per il benessere delle popolazioni che ci vivranno”.

“In occidente il benessere delle coste è quello che abbiamo visto, se volete in forma caricaturale, ma diciamo che abbiamo legioni di occidentali che vanno a trascorrere le vacanze in una riviera” ha aggiunto Sechi. “D’altronde se l’alternativa sono i tunnel di Hamas, beh, stiamo freschi no? Allora qua bisogna guardare senza ipocrisia e levandosi un po’ le lenti europee per vedere la realtà”.

“Sì , ma la realtà come tu sai, si può leggere in tanti modi” ha replicato Gruber. “ Tu dici va demolita Gaza e poi ricostruita: demolita già fatto, perché è praticamente spianata, dopo un anno e mezzo di bombardamenti israeliani e oltre 45.000 palestinesi uccisi”.