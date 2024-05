Borghi della Lega all'attacco di Renzi in tv: "S'era fatto il jumbo, sembra che parli lo statista", la replica

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Duro scontro tra il senatore della Lega Claudio Borghi e l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. “Salvini, il leader del tuo partito, si metteva le magliette di Putin”, ha attaccato il leader di Italia Viva, con la pronta risposta del leghista: “Tu prendevi i rubli, io no”. Il dibattito sulle Europee è culminato con l’accusa di Borghi poco dopo: “S’è fatto un jumbo privato, ora fa lo statista”. La replica di Renzi non si è fatta attendere: “Mai utilizzato, hai messo 800 milioni dei cittadini in un investimento inutile in Albania”.

Claudio Borghi contro Matteo Renzi nella puntata di Piazzapulita andata in onda su La7 nella serata di ieri, giovedì 30 maggio: “S’era fatto il jumbo, ora fa lo statista”.

Lo scontro tra il senatore della Lega e l’ex presidente del Consiglio è arrivato al culmine quando Borghi ha lanciato una dura accusa al leader di Italia Viva: “S’era fatto un jumbo privato che era lì ad arrugginire, ora sembra che parli lo statista, ma su…”.

Immediata la replica di Matteo Renzi: “Si tratta di un aereo che il governo Conte, di cui tu facevi parte”, ha affermato rivolto a Borghi, “ha scelto di non utilizzare, e che io non ho mai utilizzato perché lo utilizzavano i ministeri”.

Il dibattito in tv e le reciproche accuse

Il dibattito tv è proseguito con reciproche accuse e sbeffeggi tra i due: “Il mio avversario è il Partito democratico”, ha detto Borghi, affermando di sperare simbolicamente “che non raggiunga la soglia di sbarramento” del 4%.

Lo scontro si è poi spostato sulla geopolitica, con l’affondo del leader di Italia Viva: “Borghi parla come se stesse giocando a Risiko, perdo 2 territori e me ne prendo un altro”, ha attaccato Renzi, ricordando come Salvini “andò sulla Piazza Rossa a dire che Putin era meglio dei governanti italiani”.

“Tu prendevi i rubli, io no”, ha anche affermato Borghi, mostrando il suo cellulare con la notizia delle dimissioni di Renzi da una società russa di car sharing.

Lucia Annunziata a Piazzapulita contro Meloni: “Sta facendo il Truman Show”

Lo scontro tra Borghi e Renzi non è l’unico momento polemico della puntata di Piazzapulita, in cui durante un’intervista Lucia Annunziata ha accusato Giorgia Meloni di fare il “Truman Show”.

Ospite di Corrado Formigli, la giornalista oggi candidata del Partito democratico alle Europee ha parlato dei motivi per cui ha lasciato la Rai: “Sono stata spinta, ma la scelta è stata mia, non volevo essere cacciata”.

Ha parlato di come Meloni “cominciò a dire in varie circostanze che io non ero una giornalista”, per poi affondare il colpo sulle vicende odierne: “Sta facendo il The Truman Show. Da quanto tempo non la vediamo effettivamente al lavoro?”.