Boom di polmoniti da influenza e i 3 sintomi per riconoscerla, Pregliasco fa chiarezza sul virus cinese

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il picco dell’influenza in questo periodo sta mettendo sotto pressione le strutture sanitarie italiane, con quasi 10 milioni di casi dall’inizio della stagione e un aumento degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri in ospedale in molte regioni. Negli ultimi giorni inoltre è stato registrato un incremento significativo dei ricoveri per polmoniti da influenza. Il virologo Fabrizio Pregliasco spiega come riconoscerla e quali sintomi tenere d’occhio.

Boom di polmoniti da influenza

Nella quinta settimana del 2025 (dal 27 gennaio al 2 febbraio) sono stati registrati in Italia circa 973 mila casi di sindrome simil influenzale, per un totale di 9.806.000 casi dall’inizio della stagione.

Sono questi i dati della sorveglianza epidemiologica sull’influenza contenuti nell’ultimo rapporto RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss).

Fonte foto: ANSA Il virologo Fabrizio Pregliasco

Il livello d’incidenza è ai livelli di “media” intensità, pari a 16,5 casi per mille assistiti, in lieve calo rispetto alla settimana precedente.

Il picco influenzale raggiunto in queste settimane è stato accompagnato da un numero notevole di casi di polmonite e di ricoveri ospedalieri.

I 3 sintomi per riconoscere la polmonite

L’influenza e gli altri virus respiratori come il Covid possono causare la polmonite.

Le polmoniti virali sono però rare, nella maggior parte dei casi sono di origine batterica: “Ogni anno si registrano circa 300-400 casi di polmoniti virali da influenza”, spiega a Fanpage il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano.

L’influenza abbassa le difese immunitarie e questo può portare a una infezione secondaria che si sovrappone alla prima, spesso provocata dal batterio pneumococco.

Si può riconoscere la polmonite grazie ai sintomi, tre in particolare:

aumento della frequenza cardiaca;

difficoltà respiratorie;

peggioramento della tosse, quando da secca si inizia a produrre catarro.

Pregliasco fa chiarezza sul virus cinese

In questi giorni si sta parlando anche del “nuovo” virus cinese HMPV. Il metapneumovirus umano è un virus noto da molti anni che ha sintomi simili all’influenza classica.

“In passato era sotto-evidenziato – spiega Pregliasco – perché non si eseguivano test di laboratorio che ormai sono possibili grazie alle nuove metodologie di biologia molecolare”.

Si sa che questo virus circola anche in Italia, contribuendo assieme ad altri virus respiratori a provocare malattie simili all’influenza.

Il virologo però sottolinea che non c’è alcun legame particolare tra questo virus e l’aumento delle polmoniti.