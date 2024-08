Boom di chiamate truffa dal Portogallo con prefisso 351: cosa fare per evitare il furto di dati sensibili

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Se ricevete una chiamata con il prefisso +351 (00351), siate cauti: potrebbe trattarsi di una truffa. Le telefonate, apparentemente provenienti dal Portogallo, spesso includono un messaggio registrato che invita a salvare il numero e a contattare tramite WhatsApp. Questo schema di phishing telefonico mira a rubare dati sensibili degli utenti.

Chiamate truffa dal Portogallo

Il messaggio pre-registrato può variare, ma frequentemente menziona un curriculum ricevuto, chiedendo ulteriori dettagli. Questo tentativo di contatto prosegue poi su WhatsApp, spostando la conversazione in un contesto meno formale e più difficile da monitorare.

Come riporta Il Messaggero, le persone in cerca di lavoro sono particolarmente vulnerabili a questo tipo di truffa, poiché possono essere più propense a rispondere a messaggi riguardanti potenziali opportunità di impiego.

Fonte foto: iStock

La seconda parte della truffa avviene tramite messaggi WhatsApp

Una volta aggiunto il numero su WhatsApp, ha inizio uno scambio di messaggi in cui vengono richiesti ulteriori dettagli personali e documenti per completare il presunto processo di assunzione.

In questo modo, i truffatori raccolgono informazioni sensibili che possono utilizzare per rubare l’identità o accedere a conti bancari.

L’obiettivo: il furto di dati sensibili

Negli ultimi tempi, la diffusione di questa truffa ha subito un’impennata anche su piattaforme come TikTok, dove numerosi utenti hanno condiviso video in cui parlano di chiamate anonime provenienti dall’estero, con un focus particolare sul Portogallo.

Ma cosa succede se si risponde a queste chiamate? Chi risponde viene accolto da una voce professionale che informa che il loro curriculum è stato selezionato per un’opportunità di lavoro straordinaria.

La persona al telefono chiede di aggiungerla su WhatsApp per fornire maggiori dettagli. Tuttavia, una volta iniziato lo scambio di messaggi su WhatsApp, vengono richieste ulteriori informazioni personali e documenti, mettendo a rischio la sicurezza dei propri dati.

E c’è anche il Wangiri

È fondamentale non fornire mai dati sensibili e segnalare immediatamente questi numeri come spam per evitare di cadere vittima di questa insidiosa truffa.

Nei mesi scorsi un altro raggiro telefonico aveva interessato migliaia di italiani, il cosiddetto Wangiri, la truffa dello squillo.