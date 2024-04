Bonus spesa fino a 940 euro con social card Dedicata a te e Carta acquisti: come richiederlo e requisiti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

I bonus per la spesa possono arrivare fino a 940 euro grazie a tutti gli strumenti di sostegno economico attualmente disponibili. La cifra totale, infatti, si può raggiungere se si soddisfano determinati requisiti e combinando più strumenti, come la Carta Acquisti e la “social card” Dedicata a te. In base ai parametri da rispettare è possibile quindi ottenere entrambi i benefici, mettendosi in tasca una somma di tutto rispetto che dovrebbe fornire un importante aiuto a provvedere al proprio nucleo familiare.

Bonus spesa 940 euro, come richiederlo e requisiti Isee

Attualmente, nonostante un rallentamento dell’inflazione, esistono diversi bonus utili per la spesa, capaci di offrire un po’ di sollievo alle famiglie di fronte agli aumenti dei prezzi.

In attesa dell’avvio della sperimentazione del Reddito Alimentare nelle città selezionate, ovvero Genova, Firenze, Napoli e Palermo, le principali misure sono due, e consentono alle famiglie che ne soddisfano i requisiti di avere a disposizione fino a 940 euro.

Carta Acquisti e social card Dedicata a te: se cumulate fanno un bonus da 940 euro

I due principali strumenti sono la Carta Acquisti e la “social card” Dedicata a te, compatibili tra loro ma con regole diverse. Alcune famiglie potrebbero avere diritto ad entrambe, mentre altre solo a una delle due.

Nel migliore dei casi, il totale può arrivare quasi a 1000 euro, pari alla spesa alimentare media di una famiglia per 3 o 4 mesi.

I requisiti per ottenere la Carta Acquisti

La Carta Acquisti offre i primi 480 euro e è destinata alle famiglie con almeno un componente sotto i 3 anni o sopra i 65. Queste famiglie, se soddisfano i requisiti, hanno diritto a una carta ricaricata con 40 euro al mese (accreditati bimestralmente) per spese presso supermercati, negozi alimentari, farmacie, parafarmacie e per pagare bollette.

Per richiedere la Carta Acquisti presso gli uffici di Poste Italiane, le famiglie devono soddisfare dei requisiti economici. Ad esempio, per i nuclei con membri sotto i 3 anni o sopra i 65, l’ISEE non deve superare gli 8.052,75 euro (dato aggiornato al 2024).

Se la richiesta è per un componente sopra i 65 anni, si considerano anche i redditi individuali, che non devono superare gli 8.052,75 euro, salendo a 10.737 euro per coloro che hanno compiuto 75 anni. Inoltre, sia per i nuclei con membri sotto i 3 anni che per quelli sopra i 65, è necessario non possedere:

più di una utenza elettrica domestica (anche non domestica)

più di due utenze del gas;

più di due autoveicoli;

più di un immobile a uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%;

immobili non ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 10%;

un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro.

A chi spetta la social card Dedicata a te

La social card Dedicata a te è disponibile invece indipendentemente dall’età dei componenti, sebbene la presenza di minori aumenti le probabilità di ricevere il sostegno.

Introdotta nel 2023 e confermata per quest’anno, viene caricata una tantum con un importo stimato di circa 460 euro. Sono le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro e che non ricevono altri sostegni, come l’Assegno di Inclusione o il Supporto per la Formazione e il Lavoro, ad aver diritto a questa card.

A differenza della Carta Acquisti, per ottenere la social card Dedicata a te non è necessario fare domanda; l’assegnazione avviene automaticamente ed è gestita dai Comuni in base alle loro disponibilità.

Le modalità di utilizzo sono leggermente diverse: la carta, gestita da Poste Italiane, può essere utilizzata per acquistare beni alimentari, ma anche per carburante o abbonamenti ai mezzi pubblici.