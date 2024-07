Bonus psicologo 2024, graduatorie Inps: come controllare chi riceverà fino a 1500 euro ed entro quando

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’Inps comunica di aver concluso l’attività istruttoria sulle circa 400mila domande inviate per il bonus psicologo 2024. L’istituto provvidenziale ha stilato le graduatorie, distinte per regioni e province autonome di residenza, sulla base dell’Isee e, a parità di Isee, sull’ordine cronologico di presentazione delle domande. Sono invece state scartate le domande il cui Isee presentava omissioni o difformità.

Il bonus psicologo da 1500 euro

Il bonus psicologo 2024 ha un valore massimo di 1500 euro – ma l’importo varia in base ai valori Isee – da utilizzare per un massimo di 50 euro per il rimborso di ogni seduta di psicoterapia svoltasi nel corso dell’anno 2023.

L’incentivo viene erogato, di tranche in tranche, fino al raggiungimento della somma massima assegnata al singolo cittadino.

Quanto tempo si ha per richiedere il bonus

A partire dalla data di pubblicazione del messaggio Inps, dunque l’11 luglio 2024, il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire del contributo. Quindi fino al 7 aprile 2025.

Decorso questo termine il codice univoco assegnato per ottenere il rimborso alle sessioni di supporto psicologo è automaticamente annullato d’ufficio.

Le graduatorie Inps 2024

Per scoprire se si è stati ammessi nella lista dei beneficiari del bonus psicologo 2024 è necessario visitare la pagina web dell’Inps.

Così come spiegato nel messaggio ufficiale, si dovrà poi digitare il testo “bonus psicologo” nella barra di ricerca e, in seguito, selezionare la voce “Contributo per sostenere le spese relative a sessione di psicoterapia – Bonus psicologo”.

Nella pagina di atterraggio sarà possibile accedere alla sezione “utilizza servizio” tramite autentificazione della propria identità digitale, con SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei servizi).

Dopo l’autenticazione sarà possibile visionare l’esito della propria richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo contributivo riconosciuto e il codice univoco per usufruirne.

Sarà tuttavia necessario attendere che le Regioni trasferiscano i fondi stanziati dallo Stato all’Inps prima di poter effettivamente utilizzare la somma a disposizione.

Sul sito dell’Inps si trovano anche la scheda informativa della misura e i tutorial sul servizio dedicati sia al cittadino che ai professionisti aderenti all’iniziativa.