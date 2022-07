Bonus psicologo 2022, contributo fino a 600 euro all'anno: come funziona e chi può fare richiesta

Dallo scorso 27 giugno, giorno in cui è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale sul bonus psicologo 2022, è possibile presentare domanda per accedere alla misura. L’aiuto, pensato dal governo per dare supporto a tutte le persone che si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, ha uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro per il 2022.

Ma come funziona e chi può presentare la domanda per accedere al bonus che, ricordiamo, è riconosciuto una sola volta nel 2022?

Bonus psicologo 2022, come funziona

Il contributo può essere utilizzato per sostenere le spese per sedute di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’ordine professionale di appartenenza.

Nello specifico si tratta di una misura pensata per aiutare le persone che, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, e che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il decreto pubblicato a giugno in Gazzetta stabilisce che gli Ordini regionali degli psicologi comunichino al Cnop (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi) i nominativi dei professionisti che hanno aderito all’iniziativa, i cui elenchi dovranno essere trasmessi. L’elenco dei professionisti è consultabile sui siti dell’Inps, Cnop e degli Ordini delle regioni e delle province autonome.

Bonus psicologo 2022, chi può richiederlo

Per poter accedere alla misura, oltre che essere nelle condizioni di beneficiare di un percorso psicoterapeutico, il requisito fondamentale è il reddito Isee. A presentare la richiesta possono infatti essere tutti i cittadini che hanno un reddito valido e non superiore ai 50.000 euro.

In base al reddito, quindi, il bonus verrà erogato in diverse misure:

600 euro per le persone con Isee inferiore ai 15.000 euro ;

per le persone con Isee ; 400 euro per Isee compreso tra 15.000 e 30.000 euro ;

per Isee compreso ; 200 euro per Isee superiore a 30.000 euro ma inferiore a 50.000

Il contributo dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Sarà quindi il beneficiario a comunicare il proprio codice univoco al professionista che, erogata la prestazione, emetterà la relativa fattura caricandola sul sito dell’Inps che provvederà direttamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti.

Come fare domanda per il bonus psicologo

Per presentare la domanda bisognerà aspettare ancora qualche giorno, in quanto entro il 27 luglio 2022 l’Inps e il Ministero della Salute comunicheranno da quando sarà possibile far pervenire le richieste del bonus.

Le modalità di presentazione della domanda sono però già note:

online sul portale dell’Inps con la Carta di identità elettronica (CIE), attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS);

attraverso il contact center dell’Inps