Bonus Natale di 100 euro per i lavoratori, ma non per tutti: gli esclusi dall'emendamento del Governo Meloni

Arriva il bonus Natale da 100 euro per le famiglie italiane. Ma solo per alcune. La misura, introdotta dal governo Meloni con un emendamento al decreto Omnibus, riguarda infatti un platea ridotta di persone, i lavoratori dipendenti con redditi bassi ma non troppo, sposati e con un figlio a carico.

Il bonus per il regalo di Natale ai figli

Appena venti giorni fa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva dichiarato a Cernobbio che “la stagione dei bonus e risorse buttate dalla finestra è finita”.

Nella serata di giovedì 26 settembre le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato l’emendamento del governo Meloni al decreto Omnibus che introduce il cosiddetto bonus Natale, un aiuto una tantum di 100 euro.

Un bonus in arrivo con le tredicesime destinato ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 28mila euro e con coniuge e almeno un figlio a carico.

Come riporta Repubblica, la misura riguarderà circa un milione di famiglie e peserà sulle casse dello Stato per 100 milioni di euro.

A chi spetta il bonus Natale da 100 euro

Il bonus Natale da 100 euro sarà aggiunto alla tredicesima nella busta paga di dicembre 2024, ma non è per tutti.

Il contributo è destinato ai lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 28mila euro annui lordi, ma più di 8.500 euro. Questo perché l’indennità va a chi versa l’Irpef e sotto quella soglia è totalmente assorbita dalle detrazioni.

Per ottenere il bonus inoltre bisogna essere sposati e avere almeno un figlio fiscalmente a carico.

Il bonus spetta anche alle famiglie monogenitoriali con figli a carico, ma solo in caso di vedovanza o se il figlio è affidato a un solo genitore o se l’altro genitore non l’ha riconosciuto.

Gli esclusi dall’emendamento del governo Meloni

Sono escluse dal bonus Natale le coppie di fatto, come spiegato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo nel suo intervento alle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.

Inizialmente Leo aveva annunciato una circolare dell’Agenzia delle entrate che avrebbe allargato la misura a determinate coppie di fatto con figli.

Non sarà invece così, ha chiarito il viceministro, spiegando che la misura si basa su una norma risalente agli anni Novanta e su cui “occorrerà intervenire nella prospettiva di un aggiornamento alla realtà socio-economica odierna”.

Leo ha poi spiegato che esiste un ulteriore paletto che restringe la platea dei beneficiari, relativo al requisito della capienza fiscale.

Come riporta Ansa, la misura, ha spiegato, nasce come “alternativa alla prevista detassazione della tredicesima mensilità”, quindi la premessa per ottenere il bonus è che vi sia una “tassazione su un ammontare imponibile”.