Bonus gite scolastiche 2024 al via dal 27 marzo: requisiti Isee e domanda online sulla Piattaforma Unica

Dal 27 marzo le famiglie possono formulare la domanda online per richiedere il bonus gite scolastiche 2024, un beneficio del valore di 150 euro destinato a favorire la partecipazione degli studenti a viaggi di istruzione. Lo strumento, che spetta ai nuclei familiari con precisi requisiti Isee, potrà essere richiesto all’interno della finestra che si chiuderà il 31 maggio, utilizzando la Piattaforma Unica online. Il bonus sarà erogato in ordine cronologico a partire dal “click day” del 27 marzo, con la possibilità di inoltrare più domande per ciascun figlio nel nucleo familiare.

Bonus gite scolastiche 2024, cos’è e a chi spetta

La crisi economica e l’inflazione costringono molte famiglie italiane a limitare le spese extra scolastiche, rinunciando a eventi come il festeggiamento dei 100 giorni e alle gite scolastiche.

Nel 2024, si prevede che metà degli studenti rinuncerà alle visite istruttive, motivo per cui è stato istituito il bonus gite scolastiche, destinato ai nuclei familiari in difficoltà economica.

Il Ministro Valditara ha esteso il bonus gite scolastiche alle famiglie con Isee fino a 15mila euro

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 50 milioni di euro per lo strumento, distribuendoli come sconti sulle gite fino a esaurimento fondi, al fine di alleviare il peso finanziario sulle famiglie.

A quanto ammonta il Bonus gite scolastiche e requisiti Isee

Le prime richieste potevano essere presentate tra il 15 gennaio 2024 e il 15 febbraio 2024, ma era necessario un Isee non superiore a 5.000 euro.

Recentemente, il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha emesso la Direttiva n. 6 del 2024, estendendo il bonus anche a studenti con Isee fino a 15mila euro. Il bonus può essere impiegato soltanto per iniziative di istruzione organizzate da scuole statali secondarie di secondo grado.

Questo intervento allarga notevolmente la platea degli studenti che potranno accedere alla misura, la quale sarà “spesa” verosimilmente nel calendario scolastico del prossimo anno.

Click day e come fare domanda sulla Piattaforma Unica online

Le richieste saranno valutate in base all’ordine cronologico di invio. Ecco perché il 27 marzo potrebbe diventare un “click day”, con partenza alle 8 del mattino e numero massimo di beneficiari determinato dalle risorse rimanenti per ciascun istituto.

La scadenza per presentare le domande sulla Piattaforma Unica è il 31 maggio 2024, entro le 17. Le famiglie possono presentare la domanda autenticandosi con credenziali Spid, Cie, Cns o EIdas.

Dopo l’accesso, il genitore deve cliccare su “Servizi” e selezionare “Viaggi di istruzione”. È richiesta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) valida, attestante l’Isee fino a 15mila euro. L’Isee sarà verificato sulla base della Dsu aggiornata al 2024 o con validità al 31 dicembre 2023.

Domande separate per chi ha più figli alle superiori

La richiesta può essere effettuata solo una volta, ma le famiglie con più figli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e con Isee fino a 15mila euro possono presentare domande separate per ciascun figlio.

Il prezzo della gita scolastica sarà scontato direttamente dalla scuola per le famiglie che ne hanno diritto, dando priorità a quelle in maggiori difficoltà economiche.